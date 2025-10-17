Введите ваш ник на сайте
Мотор Люблин - ГКС Катовице: онлайн-трансляция 17 октября 2025

Мотор Люблин
17.10.2025, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 12 тур
- : -
Не начался
ГКС Катовице
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Мотор Люблин - ГКС Катовице
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Польша. Экстракласа
Все
Текущие
Будущие
Польша. Экстракласа, 10 тур
Висла Плоцк
- : -
26.09.2025
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 10 тур
Корона
- : -
27.09.2025
Лехия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Пяст
- : -
27.09.2025
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 10 тур
Краковия
- : -
27.09.2025
Гурник
Польша. Экстракласа, 10 тур
Видзев
- : -
28.09.2025
Ракув
Последние матчи
Все
Мотор Люблин
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 9 тур
Заглембе
2 : 2
21.09.2025
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 9 тур
ГКС Катовице
0 : 3
19.09.2025
Краковия
Польша. Экстракласа, 8 тур
Мотор Люблин
1 : 1
14.09.2025
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 8 тур
Лехия
2 : 0
12.09.2025
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 7 тур
Гурник
0 : 1
30.08.2025
Мотор Люблин
