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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Катар - Словения
Катар - Словения: обзор матча 29 марта 2022
Катар
29.03.2022, вторник, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Словения
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Катар - Словения
Замена
Х. Мунир Мазид
️️️️
М. Ваад
87'
87'
Замена
Т. Хорват
️️️️
П. Стоянович
81'
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
М. Зайц
Замена
С. Аль-Хаджири
️️️️
А. Али
77'
Замена
A. Alahrak
️️️️
К. Будиаф
77'
77'
Замена
Б. Вербич
️️️️
Б. Шешко
Замена
Х. Ахмед
️️️️
И. Мохаммед
61'
46'
Замена
Ж. Целар
️️️️
Л. Захович
46'
Замена
А. Гнезда Черин
️️️️
З. Ловрич
46'
Замена
Ж. Карничник
️️️️
Д. Брекало
37'
Желтая карточка
Я. Бийол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
1
Саад Аль-Шиб
ЦФ
15
Бассам аль-Рави
ЦФ
4
Мохаммед Ваад
ЦФ
2
Педро Мигель
ЦФ
17
Исмаил Мохаммед
ЦФ
16
Буалем Хухи
ЦФ
12
Карим Будиаф
ЦФ
11
Акрам Афиф
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Словения
1
Ян Облак
ВР
17
Миха Мевля
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
14
Ясмин Куртич
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
20
Грегор Сикошек
ЦФ
23
Давид Брекало
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
Катар
21
Юсеф Хассан
ВР
22
Мешаал Баршам
ВР
14
Хомам Ахмед
ЦЗ
3
Азем Ахмед
ЦП
18
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
8
Али Асад
ЦП
13
Халид Мунир Мазид
ЦФ
5
Тарек Салман
ЦФ
20
Салем Аль-Хаджири
ЦФ
13
Мусаб Ходер
ЦФ
8
A. Alahrak
ЦФ
23
Ассим Мадибо
ЦФ
Словения
23
Жига Фрелих
ВР
12
Вид Белец
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
4
Деян Петрович
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
9
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
1-5
3
Хассан
16
Хухи
19
Али
11
Афиф
12
Будиаф
17
Мохаммед
3-3-4
1
Облак
20
Стоянович
6
Бийол
17
Мевля
14
Куртич
24
Зайц
8
Ловрич
19
Захович
11
Шешко
23
Брекало
20
Сикошек
17
Мохаммед
14
Ахмед
14
Ахмед
17
Мохаммед
4
Ваад
13
Мазид
13
Мазид
4
Ваад
19
Али
20
Аль-Хаджири
20
Аль-Хаджири
19
Али
12
Будиаф
8
8
12
Будиаф
11
Шешко
7
Вербич
7
Вербич
11
Шешко
23
Брекало
2
Карничник
2
Карничник
23
Брекало
24
Зайц
5
Горенц-Станкович
5
Горенц-Станкович
24
Зайц
8
Ловрич
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
8
Ловрич
20
Стоянович
19
Хорват
19
Хорват
20
Стоянович
19
Захович
11
Целар
11
Целар
19
Захович
Остались в запасе
Катар
Словения
21
Юсеф Хассан
ВР
22
Мешаал Баршам
ВР
3
Азем Ахмед
ЦП
18
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
8
Али Асад
ЦП
5
Тарек Салман
ЦФ
13
Мусаб Ходер
ЦФ
23
Ассим Мадибо
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
23
Жига Фрелих
ВР
12
Вид Белец
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
4
Деян Петрович
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Остались в запасе
21
Юсеф Хассан
ВР
22
Мешаал Баршам
ВР
3
Азем Ахмед
ЦП
18
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
8
Али Асад
ЦП
5
Тарек Салман
ЦФ
13
Мусаб Ходер
ЦФ
23
Ассим Мадибо
ЦФ
Остались в запасе
23
Жига Фрелих
ВР
12
Вид Белец
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
4
Деян Петрович
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Статистика матча Катар - Словения
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
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