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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Карпаты
Севилья - Карпаты: обзор матча 04 ноября 2010
Севилья
04.11.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 4 тур
4 : 0
Завершен
Карпаты
9'
А. Альфаро
31'
Л. Чигарини
42'
А. Альфаро
51'
А. Негредо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Карпаты
Замена
Ромарик
️️️️
Л. Чигарини
Замена
М. Кополовец
️️️️
Д. Кожанов
Замена
С. Зенев
️️️️
С. Кузнецов
Замена
Д. Перотти
️️️️
Д. Капель
ГОЛ! 4:0!
А. Негредо
Травма
Д. Капель
Замена
М. Дабо
️️️️
Ф. Наварро
ГОЛ! 3:0!
А. Альфаро
Замена
А. Ткачук
️️️️
А. Гурули
Травма
А. Гурули
ГОЛ! 2:0!
Л. Чигарини
Желтая карточка
А. Федецкий
ГОЛ! 1:0!
А. Альфаро
Пас отдал
А. Негредо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
(К)
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
17
Диего Капель
ЛВ
16
Дидье Зокора
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Хосе Карлос
АП
20
Алехандро Альфаро
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Карпаты
22
Андрей Тлумак
(К)
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
9
Денис Кожанов
ЛВ
7
Самсон Годвин
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
9
Александр Гурули
ПВ
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Севилья
13
Даниэль Хименес
ВР
4
Алексис
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
5
Ромарик
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Карпаты
1
Виталий Руденко
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
19
Юрий Габовда
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
4-2-3-1
13
Варас
3
Наварро
14
Эскюде
4
Касерес
25
Конко
16
Зокора
8
Чигарини
17
Капель
11
Хосе Карлос
20
Альфаро
21
Негредо
4-1-2-2-1
22
Тлумак
44
Федецкий
4
Тубич
4
Милошевич
22
Авелар
7
Годвин
16
Худобяк
32
Голодюк
9
Гурули
9
Кожанов
79
Кузнецов
3
Наварро
35
Дабо
35
Дабо
3
Наварро
8
Чигарини
5
Ромарик
5
Ромарик
8
Чигарини
17
Капель
8
Перотти
8
Перотти
17
Капель
9
Кожанов
18
Кополовец
18
Кополовец
9
Кожанов
9
Гурули
19
Ткачук
19
Ткачук
9
Гурули
79
Кузнецов
20
Зенев
20
Зенев
79
Кузнецов
Остались в запасе
Севилья
Карпаты
13
Даниэль Хименес
ВР
4
Алексис
ЦЗ
9
Луис Фабиано
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
19
Юрий Габовда
ЦФ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
13
Даниэль Хименес
ВР
4
Алексис
ЦЗ
9
Луис Фабиано
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Остались в запасе
19
Юрий Габовда
ЦФ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Севилья - Карпаты
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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