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Сент-Патрикс - Карпаты
Сент-Патрикс - Карпаты: обзор матча 04 августа 2011
Сент-Патрикс
04.08.2011, четверг, 22:45
Лига Европы
1 : 3
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Карпаты
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Статистика матча Сент-Патрикс - Карпаты
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Матчи команд
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1 : 0
11.10.2026
Карпаты
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Карпаты
1 : 1
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Верес
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