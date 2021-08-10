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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Шеффилд Юнайтед - Карлайл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед - Карлайл Юнайтед: обзор матча 10 августа 2021
Шеффилд Юнайтед
10.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 0
Завершен
Карлайл Юнайтед
24'
Р. Брюстер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шеффилд Юнайтед - Карлайл Юнайтед
Желтая карточка
Д. Джеббисон
90'
77'
Желтая карточка
J. Armer
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
Т. Смит
64'
63'
Замена
J. Mellish
️️️️
T. Charters
Замена
О. МакБарни
️️️️
Б. Шарп
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Брюстер
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
8
Зак Брант
ЦП
15
Люк Фримен
АП
29
Тайлер Смит
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Карлайл Юнайтед
1
Лукас Йенсен
ВР
19
Джордж Таннер
ЦФ
5
Morgan Feeney
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
20
Gime Toure
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Карлайл Юнайтед
3
Род МакДональд
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
23
T. Abrahams
ЦФ
9
Lewis Alessandra
ЦФ
4-1-1-3
34
Веррипс
6
Бешам
30
Норрингтон-Дэвис
24
Гордон
2
Богль
8
Брант
15
Фримен
14
Шарп
10
Брюстер
29
Смит
5
1
Йенсен
3
20
15
7
8
14
Шарп
9
МакБарни
9
МакБарни
14
Шарп
29
Смит
29
Джеббисон
29
Джеббисон
29
Смит
15
22
22
15
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Карлайл Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
3
Род МакДональд
ЦФ
23
T. Abrahams
ЦФ
9
Lewis Alessandra
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
Остались в запасе
3
Род МакДональд
ЦФ
23
T. Abrahams
ЦФ
9
Lewis Alessandra
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Карлайл Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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