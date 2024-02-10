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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Карлайл Юнайтед - Портсмут
Карлайл Юнайтед - Портсмут: обзор матча 10 февраля 2024
Карлайл Юнайтед
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Портсмут
62'
П. Лэйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Портсмут
85'
Замена
J. Sparkes
️️️️
П. Лэйн
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
H. Neal
76'
Замена
T. Charters
️️️️
J. Gibson
76'
Замена
J. Armer
️️️️
Д. Робинсон
75'
75'
Замена
O. Moxon
️️️️
К. Лэнг
62'
ГОЛ! 0:1!
П. Лэйн
Замена
D. Butterworth
️️️️
J. Diamond
56'
Желтая карточка
Д. Вела
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
26
Бен Барклай
ЦЗ
6
Сэм Лавелл
(К)
ЦЗ
22
Фин Бэк
ПЗ
16
Джош Вела
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
14
Jordan Gibson
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
7
Jack Diamond
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
3
Connor Ogilvie
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
6
Conor Shaughnessy
ЦП
18
Tom Lowery
ЦП
7
Марлон Пак
(К)
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
10
Каллум Лэнг
ПВ
9
Colby Bishop
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
27
Sean Grehan
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Портсмут
1
Мэтт Мейси
ВР
8
Owen Moxon
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
9
Кусини Йенги
ЦФ
3-1-2-4
21
Льюис
26
Барклай
6
Лавелл
22
Бэк
19
Робинсон
16
Вела
4
14
7
59
22
3-4-2-1
1
Норрис
2
Рафферти
3
20
Раггет
18
7
Пак
32
Лэйн
6
10
Лэнг
14
Пирт-Харрис
9
4
24
Магуайр
24
Магуайр
4
19
Робинсон
3
3
19
Робинсон
14
15
15
14
7
14
14
7
10
Лэнг
8
8
10
Лэнг
32
Лэйн
3
3
32
Лэйн
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Портсмут
13
Gabriel Breeze
ВР
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
27
Sean Grehan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Джош Мартин
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
9
Кусини Йенги
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
27
Sean Grehan
ЦФ
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Джош Мартин
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
9
Кусини Йенги
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Портсмут
1
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
10
Офсайды
1
0
Количество передач
367
453
Сейвы
0
1
Точность передач %
61
69
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
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