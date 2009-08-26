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Расписание матчей
Испания. Кубок
Марбелья - Каравака
Марбелья - Каравака: обзор матча 26 августа 2009
Марбелья
26.08.2009, среда, 00:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 0
Завершен
Каравака
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Марбелья - Каравака
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Марбелья
Испания. Кубок, 1/16 финала
Марбелья
0 : 1
04.01.2025
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Испания. Кубок, 2 раунд
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1 : 0
05.12.2024
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2020.01.12 01:52
15-летний сын Березуцкого сменил команду внутри Испании
4 февраля
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Экс-игрок «Реала» подписал контракт с клубом из 4-го дивизиона Испании
2024.07.24 18:00
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Марбелью», Бабурина удалили уже на второй минуте
2021.01.28 15:57
1
«Ростов» назвал трех соперников по товарищеским матчам на сборе в Испании
2021.01.16 18:30
Кубок Испании. Два отбитых Луниным пенальти помогли «Вальядолиду» пройти «Марбелью»
2020.01.12 01:52
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