Главная
Расписание матчей
Азербайджан. Премьер-лига
Туран Товуз - Карабах
Туран Товуз - Карабах: онлайн-трансляция 17 октября 2025
Туран Товуз
17.10.2025, пятница, 18:00
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
- : -
Не начался
Карабах
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Туран Товуз - Карабах
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
«Ференцварош» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2025
19 августа, 20:50
«Ференцварош» – «Карабах»: прогноз и ставки на матч 19 августа 2025 с коэффициентом 9.00
19 августа, 08:59
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Карабах» – «Шкендия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 18:45
«Спартак» рассматривает азербайджанского тренера
11 августа, 11:27
18
В азербайджанском клубе прояснили будущее Бердыева
5 июня, 10:51
2
Тренер «Турана» Бердыев уехал в Россию и не отвечает на звонки из азербайджанского клуба
3 июня, 21:54
3
Четыре тренера готовы возглавить «Ахмат»
29 мая, 00:45
11
Назван идеальный кандидат на пост главного тренера «Спартака»
14 мая, 19:25
5
Бердыев прокомментировал присвоение своего имени сектору стадиона «Рубина»
29 апреля, 15:46
2
«Ференцварош» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2025
19 августа, 20:50
«Ференцварош» – «Карабах»: прогноз и ставки на матч 19 августа 2025 с коэффициентом 9.00
19 августа, 08:59
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Карабах» – «Шкендия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 18:45
«Спартак» рассматривает азербайджанского тренера
11 августа, 11:27
18
Больше новостей
Азербайджан. Премьер-лига
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Кяпаз
- : -
23.08.2025
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Шамахы
- : -
24.08.2025
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Туран Товуз
- : -
24.08.2025
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Габала
- : -
25.08.2025
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 3 тур
Сумгаит
- : -
29.08.2025
Шамахы
Последние матчи
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Карабах
0 : 1
22.08.2025
Сумгаит
Лига чемпионов, 4 раунд
Ференцварош
1 : 3
19.08.2025
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 1 тур
Имишли
0 : 1
16.08.2025
Туран Товуз
Лига чемпионов, 3 раунд
Карабах
5 : 1
12.08.2025
Шкендия
Лига чемпионов, 3 раунд
Шкендия
0 : 1
05.08.2025
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 1 тур
Имишли
0 : 1
16.08.2025
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 36 тур
Туран Товуз
4 : 0
25.05.2025
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 35 тур
Сумгаит
0 : 1
17.05.2025
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 34 тур
Туран Товуз
1 : 2
10.05.2025
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 33 тур
Зиря
1 : 0
02.05.2025
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Карабах
0 : 1
22.08.2025
Сумгаит
Лига чемпионов, 4 раунд
Ференцварош
1 : 3
19.08.2025
Карабах
Лига чемпионов, 3 раунд
Карабах
5 : 1
12.08.2025
Шкендия
Лига чемпионов, 3 раунд
Шкендия
0 : 1
05.08.2025
Карабах
Лига чемпионов, 2 раунд
Карабах
1 : 0
30.07.2025
Шелбурн
