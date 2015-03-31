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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Пуэрто-Рико - Канада
Пуэрто-Рико - Канада: обзор матча 31 марта 2015
Пуэрто-Рико
31.03.2015, вторник, 02:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Завершен
Канада
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пуэрто-Рико - Канада
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пуэрто-Рико
Товарищеские матчи. Сборные
Пуэрто-Рико
0 : 3
06.06.2026
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Пуэрто-Рико
0 : 0
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