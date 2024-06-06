Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды - Канада
Нидерланды - Канада: обзор матча 06 июня 2024
Нидерланды
06.06.2024, четверг, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Канада
50'
М. Депай
57'
Ж. Фримпонг
63'
В. Вегхорст
83'
В. ван Дейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нидерланды - Канада
Замена
Д. Верман
️️️️
Р. Гравенберх
85'
ГОЛ! 4:0!
В. ван Дейк
83'
78'
Замена
С. Пьетт
️️️️
И. Коне
71'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
К. Ларин
Замена
С. де Врей
️️️️
М. де Лигт
71'
Замена
В. ван Дейк
️️️️
Д. Блинд
71'
71'
Замена
М. Шоньер
️️️️
С. Эустакиу
ГОЛ! 3:0!
В. Вегхорст
Пас отдал
Й. Схаутен
63'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Ж. Фримпонг
62'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Б. Бробби
62'
Замена
Д. Мален
️️️️
М. Депай
62'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Фримпонг
57'
56'
Замена
Ч. Брим
️️️️
Т. Бьюкенан
56'
Замена
Д. Затор
️️️️
А. Джонстон
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
Пас отдал
Ж. Фримпонг
50'
46'
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Л. Миллар
41'
Желтая карточка
М. Бомбито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
17
Дейли Блинд
(К)
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
16
Йерди Схаутен
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
19
Брайан Бробби
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Канада
1
Дейн Сент-Клер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
(К)
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
11
Лайам Миллар
ЛВ
7
Стефен Эустакиу
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Нидерланды
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
8
Джоуи Верман
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Хави Симонс
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Канада
16
Том МакГилл
ВР
16
Максим Крепо
ВР
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
5
Доминик Затор
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
14
Якоб Шаффельбург
ЛВ
6
Самуэль Пьетт
ОП
10
Дэвид Хойлетт
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
12
Тани Олувасейи
ЦФ
14
Тео Бэйр
ЦФ
12
Ике Угбо
ЦФ
25
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
3-2-3-2
1
Вербрюгген
2
Гертрейда
6
де Лигт
15
ван де Вен
17
Блинд
2
Фримпонг
16
Схаутен
8
Вейналдум
8
Гравенберх
10
Депай
19
Бробби
4-1-1-2-2
1
Сент-Клер
2
Джонстон
15
Бомбито
13
Корнелиус
19
Дэвис
7
Эустакиу
8
Коне
17
Бьюкенан
11
Миллар
9
Ларин
10
Дэвид
6
де Лигт
6
де Врей
6
де Врей
6
де Лигт
17
Блинд
4
ван Дейк
4
ван Дейк
17
Блинд
8
Гравенберх
8
Верман
8
Верман
8
Гравенберх
2
Фримпонг
25
Бергвейн
25
Бергвейн
2
Фримпонг
19
Бробби
9
Вегхорст
9
Вегхорст
19
Бробби
10
Депай
18
Мален
18
Мален
10
Депай
2
Джонстон
5
Затор
5
Затор
2
Джонстон
8
Коне
6
Пьетт
6
Пьетт
8
Коне
9
Ларин
10
Хойлетт
10
Хойлетт
9
Ларин
7
Эустакиу
6
Шоньер
6
Шоньер
7
Эустакиу
11
Миллар
14
Шаффельбург
14
Шаффельбург
11
Миллар
17
Бьюкенан
25
Брим
25
Брим
17
Бьюкенан
Остались в запасе
Нидерланды
Канада
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
22
Дензел Дюмфрис
ПП
11
Коди Гакпо
ЛВ
7
Хави Симонс
ПВ
Главный тренер
Рональд Куман
16
Том МакГилл
ВР
16
Максим Крепо
ВР
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
12
Тани Олувасейи
ЦФ
14
Тео Бэйр
ЦФ
12
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
22
Дензел Дюмфрис
ПП
11
Коди Гакпо
ЛВ
7
Хави Симонс
ПВ
Остались в запасе
16
Том МакГилл
ВР
16
Максим Крепо
ВР
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
12
Тани Олувасейи
ЦФ
14
Тео Бэйр
ЦФ
12
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Нидерланды - Канада
1
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
13
Офсайды
2
2
Количество передач
601
384
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Информация о матче
Главный судья:
Рохит Сагги
Стадион:
Де Кейп
Новости команд
Все
Нидерланды
Канада
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
США – Канада: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Канада – Перу: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Канада – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Чемпионат мира 2026, 7 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
7 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+