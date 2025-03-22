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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Тюмень
КАМАЗ - Тюмень: обзор матча 22 марта 2025
КАМАЗ
22.03.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 25 тур
2 : 3
Завершен
Тюмень
53'
А. Гюрджан
75'
Д. Моторин
7'
Д. Тананеев (АГ)
11'
В. Шитов
85'
Н. Печенкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Тюмень
90'
+4
Желтая карточка
Д. Карпов
86'
Замена
И. Мокаев
️️️️
А. Коротаев
85'
ГОЛ! 2:3!
Н. Печенкин
Замена
С. Абдуллаев
️️️️
Р. Апеков
82'
ГОЛ! 2:2!
Д. Моторин
75'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
А. Дерюгин
74'
70'
Замена
М. Петров
️️️️
В. Шитов
69'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Марьянов
69'
Замена
А. Бем
️️️️
С. Поройков
64'
Замена
Д. Карпов
️️️️
И. Гулько
ГОЛ! 1:2!
А. Гюрджан
53'
Желтая карточка
Б. Фартуна
50'
Замена
А. Суханов
️️️️
Р. Защепкин
48'
Замена
М. Султонов
️️️️
Р. Голыбин
48'
42'
Желтая карточка
А. Коротаев
Замена
Б. Фартуна
️️️️
Н. Платон
36'
Желтая карточка
Р. Голыбин
18'
11'
ГОЛ! 0:2!
В. Шитов
7'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Тананеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
67
Никита Платон
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Роман Защепкин
АП
10
Давид Караев
ЦФ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Тюмень
12
Александр Довгаль
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
33
Борис Фартуна
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
14
Алишер Шукуров
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
3-1-3-3
31
Анисимов
13
Почивалин
19
Тананеев
22
Гюрджан
67
Платон
11
Апеков
10
Защепкин
53
Дерюгин
59
Моторин
10
Караев
27
Голыбин
3-3-2-2
12
Довгаль
6
Печенкин
24
Коротков
30
Шавлохов
2
Поройков
85
Пяткин
40
Безчаснюк
17
Шитов
70
Марьянов
24
Коротаев
65
Гулько
10
Защепкин
76
Суханов
76
Суханов
10
Защепкин
53
Дерюгин
42
Кириллов
42
Кириллов
53
Дерюгин
11
Апеков
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
11
Апеков
67
Платон
33
Фартуна
33
Фартуна
67
Платон
27
Голыбин
28
Султонов
28
Султонов
27
Голыбин
2
Поройков
72
Бем
72
Бем
2
Поройков
17
Шитов
13
Петров
13
Петров
17
Шитов
24
Коротаев
90
Мокаев
90
Мокаев
24
Коротаев
70
Марьянов
31
Ткачук
31
Ткачук
70
Марьянов
65
Гулько
11
Карпов
11
Карпов
65
Гулько
Остались в запасе
КАМАЗ
Тюмень
76
Илья Купцов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
8
Денис Талалай
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
14
Алишер Шукуров
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
8
Денис Талалай
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
14
Алишер Шукуров
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча КАМАЗ - Тюмень
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Нижний Новгород
- : -
05.12.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Торпедо Миасс
2 : 0
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