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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Кальмар - Вернаму
Кальмар - Вернаму: обзор матча 15 сентября 2024
Кальмар
15.09.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
3 : 1
Завершен
Вернаму
2'
L. Saetra
73'
Д. Исламович
90+4'
A. Magashy
57'
V. Larsson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальмар - Вернаму
ГОЛ! 3:1!
A. Magashy
90'
+4
89'
Замена
С. Котто
️️️️
Ф. Аджей
Замена
K. Jensen
️️️️
J. Ring
89'
89'
Замена
H. Nässtrom
️️️️
L. Le Roux
88'
Желтая карточка
W.
80'
Желтая карточка
L. Le Roux
Желтая карточка
J. Ring
80'
Замена
A. Magashy
️️️️
М. Свенссон
76'
ГОЛ! 2:1!
Д. Исламович
Пас отдал
J. Ring
73'
73'
Замена
A. Lohikangas
️️️️
F. Winsth
73'
Замена
Д. Перссон
️️️️
Г. Энгвалль
Замена
M. Arash
️️️️
R. Jansson
65'
Замена
М. Хальберг
️️️️
L. Saetra
65'
62'
Замена
M. Bustos
️️️️
A. Zeljkovic
58'
Желтая карточка
A. Zeljkovic
57'
ГОЛ! 1:1!
V. Larsson
Пас отдал
Ф. Аджей
Замена
R. Sjostedt
️️️️
V. Osuji
46'
Желтая карточка
V. Osuji
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
L. Saetra
Пас отдал
С. Скрабб
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальмар
1
Samuel Brolin
ВР
2
Johan Karlsson
ЦЗ
39
Lars Saetra
ЦЗ
24
Vince Osuji
ЦЗ
2
Rony Jansson
ЦЗ
28
Макс Свенссон
ЛВ
14
Симон Скрабб
(К)
ЦП
29
Romarinho
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
10
Jonathan Ring
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Вернаму
20
Freddy Winsth
(К)
ЦЗ
2
Victor Larsson
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
24
Emin Grozdanic
ЦЗ
28
Фрэнк Аджей
ЦП
5
Wenderson
ЦП
18
Luke Le Roux
ЦП
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
23
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
9
Johnbosco Samuel Kalu
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Кальмар
30
Jakob Kindberg
ВР
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
21
Abdussalam Magashy
ЦП
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
7
Kevin Jensen
ЦФ
22
Dion Krasniqi
ЦФ
23
Saku Ylätupa
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Вернаму
12
Виктор Андерссон
ВР
22
Самюэль Котто
ЦЗ
16
Albin Lohikangas
ЦЗ
2
Johan Rapp
ЦЗ
26
Calle Johansson
ЦЗ
25
Hampus Nässtrom
ЦП
7
Fred Bozicevic
ЦФ
19
Marco Bustos
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
4-3-1-2
1
2
24
2
39
14
Скрабб
29
23
Гояни
28
Свенссон
9
Исламович
10
4-3-4
2
15
24
20
28
Аджей
5
18
9
Энгвалль
9
23
1
24
6
6
24
28
Свенссон
21
21
28
Свенссон
2
26
26
2
39
5
Хальберг
5
Хальберг
39
10
7
7
10
28
Аджей
22
Котто
22
Котто
28
Аджей
20
16
16
20
18
25
25
18
23
19
19
23
9
Энгвалль
34
Перссон
34
Перссон
9
Энгвалль
Остались в запасе
Кальмар
Вернаму
30
Jakob Kindberg
ВР
22
Dion Krasniqi
ЦФ
23
Saku Ylätupa
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
12
Виктор Андерссон
ВР
2
Johan Rapp
ЦЗ
26
Calle Johansson
ЦЗ
7
Fred Bozicevic
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Остались в запасе
30
Jakob Kindberg
ВР
22
Dion Krasniqi
ЦФ
23
Saku Ylätupa
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Остались в запасе
12
Виктор Андерссон
ВР
2
Johan Rapp
ЦЗ
26
Calle Johansson
ЦЗ
7
Fred Bozicevic
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Главный тренер
Анес Мравац
Статистика матча Кальмар - Вернаму
2
3
Всего ударов по воротам
15
22
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
11
Нарушения
13
9
Офсайды
1
1
Количество передач
505
405
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
11
13
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Матчи команд
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
3 : 2
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Сириус
3 : 1
09.11.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Вернаму
0 : 5
03.11.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Юргорден
6 : 2
25.10.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вернаму
1 : 1
19.10.2025
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 3
05.10.2025
Вернаму
Информация о матче
Главный судья:
Tess Olofsson, Sweden
Стадион:
Guldfageln Arena, Kalmar
Новости команд
Все
Кальмар
Вернаму
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
10
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
10
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