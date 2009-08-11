Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Йовил - Норвич Сити
Йовил - Норвич Сити: обзор матча 11 августа 2009
Йовил
11.08.2009, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
0 : 4
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Йовил - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Йовил
Англия. Национальная лига, 17 тур
Йовил
- : -
14.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 16 тур
Галифакс
2 : 0
31.10.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 15 тур
Хорнчерч
1 : 2
27.10.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 14 тур
Йовил
1 : 2
24.10.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 13 тур
Уилдстон
0 : 6
10.10.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 12 тур
Йовил
6 : 0
03.10.2026
Бостон Юнайтед
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Хюиш Парк
Новости команд
Все
Йовил
Норвич Сити
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Умер 32-летний капитан «Йовил Таун» Коллинз
2021.04.01 20:37
Кубок Англии. «МЮ» вышел в 1/8 финала после разгрома «Йовила», «Шеффилд Уэнсдэй» прошел «Рединг»
2018.01.27 00:48
Санчес ассистировал за «МЮ» спустя час после дебюта
2018.01.27 00:24
5
Фанаты «Йовила» – в адрес Моуринью: «Ты просто дерьмовая версия Гвардиолы»
2018.01.27 00:10
7
Через час Санчес дебютирует за «Манчестер Юнайтед»
2018.01.26 21:55
4
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+