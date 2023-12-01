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Расписание матчей
Англия. Кубок
Йорк Сити - Уиган Атлетик
Йорк Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 01 декабря 2023
Йорк Сити
01.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Кубок, 1/64 финала
0 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
61'
С. Хамфрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йорк Сити - Уиган Атлетик
90'
+8
Замена
Д. Смит
️️️️
М. Годо
Желтая карточка
А. Вудъярд
90'
+5
90'
+4
Замена
Д. Магеннис
️️️️
С. Хамфрис
90'
+3
Замена
Л. Шоу
️️️️
К. Лэнг
86'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Д. Джонс
85'
Замена
H. McHugh
️️️️
Т. Пирс
Желтая карточка
Р. Фоллоуфилд
79'
Замена
Q. Kouhyar
️️️️
P. McLaughlin
74'
Желтая карточка
Д. Стокдейл
70'
61'
ГОЛ! 0:1!
С. Хамфрис
Пас отдал
О. Рекик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йорк Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
38
Luke Daley
ЦЗ
20
Скотт Берджесс
ЦП
30
Алекс Вудъярд
ЦП
14
Ленелл Джон-Льюис
ЦФ
2
Райан Фоллоуфилд
ЦФ
Главный тренер
Стюарт Мейнард
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
8
Скотт Смит
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
28
Шон Клэр
ЦП
10
Каллум Лэнг
(К)
ПВ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
20
Мартиаль Годо
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Йорк Сити
17
Q. Kouhyar
ЦП
4
Michael Duckworth
ЦП
37
Oliver Green
ЦФ
16
Rory Watson
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
29
Лайам Шоу
ОП
6
Келланд Уоттс
ЦП
24
Harry McHugh
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
18
Джонни Смит
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
19
Chris Sze
ЦФ
1-2-2
13
Стокдейл
38
20
Берджесс
30
Вудъярд
2
Фоллоуфилд
14
Джон-Льюис
3-4-1-2
1
Тикл
44
Рекик
4
Хьюз
46
Пирс
8
Смит
17
Адико
28
Клэр
11
Джонс
10
Лэнг
20
Годо
11
Хамфрис
17
17
10
Лэнг
29
Шоу
29
Шоу
10
Лэнг
46
Пирс
24
24
46
Пирс
11
Джонс
20
МакМанаман
20
МакМанаман
11
Джонс
20
Годо
18
Смит
18
Смит
20
Годо
11
Хамфрис
9
Магеннис
9
Магеннис
11
Хамфрис
Остались в запасе
Йорк Сити
Уиган Атлетик
4
Michael Duckworth
ЦП
37
Oliver Green
ЦФ
16
Rory Watson
ЦФ
Главный тренер
Стюарт Мейнард
13
Бен Амос
ВР
6
Келланд Уоттс
ЦП
9
Джош Стоунз
ЦФ
19
Chris Sze
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
4
Michael Duckworth
ЦП
37
Oliver Green
ЦФ
16
Rory Watson
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
6
Келланд Уоттс
ЦП
9
Джош Стоунз
ЦФ
19
Chris Sze
ЦФ
Главный тренер
Стюарт Мейнард
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Йорк Сити - Уиган Атлетик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Рочдейл
0 : 1
14.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 9 тур
Барнет
3 : 1
27.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
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