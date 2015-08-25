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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Суонси - Йорк Сити
Суонси - Йорк Сити: обзор матча 25 августа 2015
Суонси
25.08.2015, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Йорк Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Суонси - Йорк Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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Информация о матче
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