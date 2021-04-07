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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ян Регенсбург - Вердер
Ян Регенсбург - Вердер: обзор матча 07 апреля 2021
Ян Регенсбург
07.04.2021, среда, 19:30
Германия. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Вердер
52'
Ю. Осако
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ян Регенсбург - Вердер
Замена
A. Becker
️️️️
С. Штольце
86'
Замена
K. Caliskaner
️️️️
Б. Гимбер
86'
86'
Замена
П. Эррас
️️️️
Ю. Осако
83'
Желтая карточка
Ф. Агу
Замена
Я. Бесте
️️️️
B. Saller
80'
Замена
A. Vrenezi
️️️️
J. George
75'
75'
Замена
Ф. Агу
️️️️
Л. Аугустинссон
73'
Замена
Р. Шмид
️️️️
М. Рашица
73'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Д. Сарджент
52'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Осако
Пас отдал
М. Фридль
Замена
D. Otto
️️️️
Х. Макридис
46'
Желтая карточка
B. Saller
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ян Регенсбург
33
Александер Майер
ВР
13
Эрик Векессер
ЛЗ
33
Ян Эльведи
ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
17
Макс Безушков
ЦП
22
Себастьян Штольце
ПВ
6
Benedikt Saller
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
4
Scott Kennedy
ЦФ
9
Jann George
ЦФ
14
Харалампос Макридис
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Кевин Мевальд
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Ян Регенсбург
23
Маркус Палионис
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
32
Alexander Weidinger
ЦФ
17
Oliver Hein
ЦФ
0
Christoph Moritz
ЦФ
10
Albion Vrenezi
ЦФ
10
D. Otto
ЦФ
49
Andre Becker
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Романо Шмид
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
3-1-1-5
33
Майер
13
Векессер
23
Гимбер
33
Эльведи
17
Безушков
22
Штольце
19
14
Макридис
9
4
6
4-1-2-1-2
1
Павленка
23
Гебре Селасси
32
Фридль
4
Мойсандер
6
Аугустинссон
36
Гросс
8
Мевальд
8
Эггештайн
7
Рашица
10
Осако
9
Сарджент
23
Гимбер
22
22
23
Гимбер
6
19
Бесте
19
Бесте
6
9
10
10
9
14
Макридис
10
10
14
Макридис
22
Штольце
49
49
22
Штольце
6
Аугустинссон
27
Агу
27
Агу
6
Аугустинссон
10
Осако
4
Эррас
4
Эррас
10
Осако
7
Рашица
10
Шмид
10
Шмид
7
Рашица
9
Сарджент
9
Зелке
9
Зелке
9
Сарджент
Остались в запасе
Ян Регенсбург
Вердер
32
Alexander Weidinger
ЦФ
17
Oliver Hein
ЦФ
23
Маркус Палионис
ЦЗ
0
Christoph Moritz
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
16
Михаэль Цеттерер
ВР
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
32
Alexander Weidinger
ЦФ
17
Oliver Hein
ЦФ
23
Маркус Палионис
ЦЗ
0
Christoph Moritz
ЦФ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Ян Регенсбург - Вердер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
21.11.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Меппен
2 : 1
08.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
23.10.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
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