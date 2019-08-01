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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Яблонец - Пюник
Яблонец - Пюник: обзор матча 01 августа 2019
Яблонец
01.08.2019, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Пюник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Пюник
Вторая желтая
Т. Бречка
88'
Желтая карточка
Т. Хюбшман
54'
Желтая карточка
Я. Сикора
37'
Желтая карточка
Я. Югаш
37'
Желтая карточка
Т. Бречка
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
3
Томаш Хюбшман
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
7
Якуб Поважанец
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
15
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Пюник
66
Максим Жестоков
ЦЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
18
Артур Миранян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Яблонец
30
Властимил Хрубы
ВР
19
Ян Храмоста
ЦФ
Пюник
12
Гор Манукян
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
3-2-2-1
1
Гануш
3
Хюбшман
25
Бречка
25
Югаш
7
Поважанец
10
Матушек
49
Сикора
8
Йовович
15
Долежал
1-3-1
66
Жестоков
19
Мкртчян
70
Шевчук
17
Едигарян
18
Миранян
Остались в запасе
Яблонец
Пюник
30
Властимил Хрубы
ВР
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
12
Гор Манукян
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
19
Ян Храмоста
ЦФ
Остались в запасе
12
Гор Манукян
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Яблонец - Пюник
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Пюник
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Информация о матче
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