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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Пюник - Яблонец
Пюник - Яблонец: обзор матча 25 июля 2019
Пюник
25.07.2019, четверг, 16:30
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Яблонец
53'
М. Долежал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пюник - Яблонец
Желтая карточка
М. Жестоков
67'
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Долежал
Начало матча
Статистика матча Пюник - Яблонец
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Пюник
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
Новости команд
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Пюник
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