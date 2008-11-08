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Расписание матчей
Англия. Кубок
Торки Юнайтед - Истли
Торки Юнайтед - Истли: обзор матча 08 ноября 2008
Торки Юнайтед
08.11.2008, суббота, 00:00
Англия. Кубок
2 : 0
Завершен
Истли
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Торки Юнайтед - Истли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торки Юнайтед
Англия. Кубок, 1/16 финала
Торки Юнайтед
0 : 1
29.01.2011
Кроули Таун
Англия. Кубок, 1/32 финала
Торки Юнайтед
1 : 0
08.01.2011
Карлайл Юнайтед
Англия. Кубок лиги
Торки Юнайтед
0 : 1
11.08.2010
Рединг
Англия. Кубок, 1/32 финала
Торки Юнайтед
0 : 1
02.01.2010
Брайтон
Кубок Английской лиги
Кристал Пэлас
2 : 1
11.08.2009
Торки Юнайтед
Истли
Англия. Национальная лига, 17 тур
Истли
- : -
14.11.2026
Файлд
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 14 тур
Истли
4 : 2
24.10.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 13 тур
Хорнчерч
2 : 0
10.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 12 тур
Истли
1 : 3
03.10.2026
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