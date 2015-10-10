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Расписание матчей
Евро-2024
Израиль - Кипр
Израиль - Кипр: обзор матча 10 октября 2015
Израиль
10.10.2015, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 9 тур
1 : 2
Завершен
Кипр
76'
Н. Биттон
58'
Д. Жуниор
80'
Д. Деметриу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Кипр
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим
90'
+3
86'
Замена
Г. Меркис
️️️️
Г. Эфрем
84'
Замена
Г. Экономидес
️️️️
К. Макридис
80'
ГОЛ! 1:2!
Д. Деметриу
Пас отдал
К. Хараламбидис
ГОЛ! 1:1!
Н. Биттон
Пас отдал
Э. Захави
76'
Замена
М. Меликсон
️️️️
О. Бен Харуш
71'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Г. Вермут
65'
59'
Желтая карточка
Д. Жуниор
58'
ГОЛ! 0:1!
Д. Жуниор
Пас отдал
В. Лабан
Замена
О. Дгани
️️️️
Э. Даса
54'
51'
Желтая карточка
М. Антониадес
46'
Замена
К. Хараламбидис
️️️️
А. Макрис
Желтая карточка
Н. Биттон
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
4
Нир Биттон
ОП
7
Бирам Каял
ЦП
14
Гиль Вермут
ЦП
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
2
Досса Жуниор
ЦЗ
23
Мариос Николау
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
23
Антреас Макрис
ЦФ
10
Несторас Митидис
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Израиль
23
Гай Хаймов
ВР
1
Барал Леви
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
0
Шир Тзедек
ЦЗ
11
Ахмед Абед
ЛП
5
Маор Меликсон
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
22
Омер Дамари
ЦФ
8
Томер Хемед
ЦФ
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
0
Алешандре Негри
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
0
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
23
Георгиос Экономидес
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
4-1-2-3
18
Марсиано
3
Бен-Хаим
20
Бен Харуш
21
Тиби
2
Даса
4
Биттон
7
Каял
14
Вермут
7
Захави
9
Даббур
12
Бен-Хаим II
2-5-1-2
1
Георгаллидес
3
Антониадес
2
Жуниор
23
Николау
7
Эфрем
19
Лайфис
4
Деметриу
14
Лабан
13
Макридис
10
Митидис
23
Макрис
2
Даса
5
Дгани
5
Дгани
2
Даса
20
Бен Харуш
5
Меликсон
5
Меликсон
20
Бен Харуш
14
Вермут
8
Хемед
8
Хемед
14
Вермут
7
Эфрем
4
Меркис
4
Меркис
7
Эфрем
13
Макридис
23
Экономидес
23
Экономидес
13
Макридис
23
Макрис
10
Хараламбидис
10
Хараламбидис
23
Макрис
Остались в запасе
Израиль
Кипр
22
Омер Дамари
ЦФ
23
Гай Хаймов
ВР
1
Барал Леви
ВР
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
0
Шир Тзедек
ЦЗ
11
Ахмед Абед
ЛП
8
Дор Перец
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
Главный тренер
Эли Гутман
20
Григорис Кастанос
ЦП
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
1
Костас Панайи
ВР
0
Алешандре Негри
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
0
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
Главный тренер
Памбос Христодулу
Остались в запасе
22
Омер Дамари
ЦФ
23
Гай Хаймов
ВР
1
Барал Леви
ВР
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
0
Шир Тзедек
ЦЗ
11
Ахмед Абед
ЛП
8
Дор Перец
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
Остались в запасе
20
Григорис Кастанос
ЦП
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
1
Костас Панайи
ВР
0
Алешандре Негри
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
0
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
Главный тренер
Эли Гутман
Главный тренер
Памбос Христодулу
Статистика матча Израиль - Кипр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
- : -
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза
(Порту)
Стадион:
Тедди
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD, Спорт 1 (в повторе, 23:40)
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