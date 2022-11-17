Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ирландия - Норвегия
Ирландия - Норвегия: обзор матча 17 ноября 2022
Ирландия
17.11.2022, четверг, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Норвегия
69'
А. Брауне
41'
Л. Эстигард
85'
О. Омойджуанфо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ирландия - Норвегия
90'
+2
Замена
С. Грегерсен
️️️️
П. Берг
85'
ГОЛ! 1:2!
О. Омойджуанфо
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Д. Моламби
81'
76'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
М. Торсбю
Замена
Р. Брэди
️️️️
К. О'Доуда
75'
74'
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
Й. Ларсен
Замена
Ч. Огбене
️️️️
М. Обафеми
74'
ГОЛ! 1:1!
А. Брауне
69'
65'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
Ф. Бьоркан
65'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
63'
Замена
К. Закариассен
️️️️
О. Сольбаккен
41'
ГОЛ! 0:1!
Л. Эстигард
Пас отдал
М. Эдегор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
18
Алан Брауне
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
7
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
0
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
20
Чидозие Огбене
ЛВ
21
Даррах Ленихэн
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
18
Уильям Смоллбоун
ЦП
13
Марк Сайкс
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
9
Эван Фергюсон
ЦФ
Норвегия
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
6
Мариус Лоде
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
0
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
0
Кристоффер Закариассен
ЦП
0
Сиверт Маннсверк
ЦП
15
Уго Ветлесен
ЦП
13
Эгиль Селвик
ЦФ
0
Мадс Кристиансен
ЦФ
7
Охи Омойджуанфо
ЦФ
4-4-2
16
Базуну
22
Коллинс
15
Иган
4
О'Ши
2
Доэрти
18
Брауне
6
Каллен
3
О'Доуда
6
Моламби
9
Обафеми
7
Робинсон
4-1-1-3-1
1
Нюланд
16
Хольмгрен-Педерсен
4
Эстигард
4
Страндберг
15
Бьоркан
6
Берг
2
Торсбю
0
Сольбаккен
10
Эдегор
11
Эльюнусси
11
Ларсен
3
О'Доуда
11
Брэди
11
Брэди
3
О'Доуда
6
Моламби
13
Хендрик
13
Хендрик
6
Моламби
9
Обафеми
20
Огбене
20
Огбене
9
Обафеми
15
Бьоркан
17
Мелинг
17
Мелинг
15
Бьоркан
6
Берг
2
Грегерсен
2
Грегерсен
6
Берг
16
Хольмгрен-Педерсен
14
Рюэрсон
14
Рюэрсон
16
Хольмгрен-Педерсен
0
Сольбаккен
0
Закариассен
0
Закариассен
0
Сольбаккен
2
Торсбю
0
Брюнхильдсен
0
Брюнхильдсен
2
Торсбю
11
Ларсен
7
Омойджуанфо
7
Омойджуанфо
11
Ларсен
Остались в запасе
Ирландия
Норвегия
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
21
Даррах Ленихэн
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
18
Уильям Смоллбоун
ЦП
13
Марк Сайкс
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
9
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
6
Мариус Лоде
ЦЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
0
Сиверт Маннсверк
ЦП
15
Уго Ветлесен
ЦП
13
Эгиль Селвик
ЦФ
0
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
21
Даррах Ленихэн
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
18
Уильям Смоллбоун
ЦП
13
Марк Сайкс
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
9
Эван Фергюсон
ЦФ
Остались в запасе
6
Мариус Лоде
ЦЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
0
Сиверт Маннсверк
ЦП
15
Уго Ветлесен
ЦП
13
Эгиль Селвик
ЦФ
0
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Ирландия - Норвегия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
Новости команд
Все
Ирландия
Норвегия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ирландия – Косово: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Ирландии и Косово на победу в матче 6 тура
16 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Ирландия – Косово: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Ирландии и Косово на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Ирландия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+