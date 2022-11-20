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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта - Ирландия
Мальта - Ирландия: обзор матча 20 ноября 2022
Мальта
20.11.2022, воскресенье, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Ирландия
55'
К. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мальта - Ирландия
Желтая карточка
Р. Камензули
90'
+2
Замена
К. Нвоко
️️️️
Т. Теума
88'
85'
Замена
М. Сайкс
️️️️
К. Робинсон
Замена
К. Шоу
️️️️
Ф. Апап
73'
Замена
Л. Монтебелло
️️️️
А. Сатариано
72'
Замена
Л. Гамбин
️️️️
Д. Джонс
66'
66'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
А. Брауне
66'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Д. МакКлин
55'
ГОЛ! 0:1!
К. Робинсон
Замена
С. Писани
️️️️
Д. Велла
52'
Желтая карточка
Э. Пепе
51'
48'
Желтая карточка
Н. Коллинс
Замена
Д. Велла
️️️️
Б. Кристенсен
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
11
Джоди Джонс
ПВ
Главный тренер
Девис Манджа
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
20
Чидозие Огбене
ЛВ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
7
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Мальта
16
Джейк Галеа
ВР
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
21
Шон Димек
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
9
Брэндон Пайбер
ЦП
11
Люк Монтебелло
ЦФ
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
23
Марк Траверс
ВР
4
Дара О'Ши
ЦЗ
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
21
Даррах Ленихэн
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
18
Уильям Смоллбоун
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
13
Марк Сайкс
ЦП
9
Эван Фергюсон
ЦФ
3-3-2-1
1
Бонелло
13
Пепе
2
Борг
23
Сатариано
3
Камензули
6
Гилламьер
7
Мбонг
18
Кристенсен
10
Теума
11
Джонс
4-3-2-1
1
Келлехер
2
Доэрти
22
Коллинс
15
Иган
2
Коулмен
11
МакКлин
18
Брауне
6
Каллен
10
МакГрат
20
Огбене
7
Робинсон
3
Апап
5
Шоу
5
Шоу
3
Апап
18
Кристенсен
21
Велла
21
Велла
18
Кристенсен
11
Джонс
20
Гамбин
20
Гамбин
11
Джонс
Велла
18
Писани
18
Писани
Велла
23
Сатариано
11
Монтебелло
11
Монтебелло
23
Сатариано
10
Теума
14
Нвоко
14
Нвоко
10
Теума
18
Брауне
13
Хендрик
13
Хендрик
18
Брауне
11
МакКлин
3
О'Доуда
3
О'Доуда
11
МакКлин
7
Робинсон
13
Сайкс
13
Сайкс
7
Робинсон
Остались в запасе
Мальта
Ирландия
16
Джейк Галеа
ВР
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
21
Шон Димек
ЦП
9
Брэндон Пайбер
ЦП
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
16
Гэвин Базуну
ВР
23
Марк Траверс
ВР
4
Дара О'Ши
ЦЗ
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
21
Даррах Ленихэн
ЦП
18
Уильям Смоллбоун
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
9
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Остались в запасе
16
Джейк Галеа
ВР
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
21
Шон Димек
ЦП
9
Брэндон Пайбер
ЦП
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
Остались в запасе
16
Гэвин Базуну
ВР
23
Марк Траверс
ВР
4
Дара О'Ши
ЦЗ
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
21
Даррах Ленихэн
ЦП
18
Уильям Смоллбоун
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
9
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Стивен Кенни
Статистика матча Мальта - Ирландия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
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