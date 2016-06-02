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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Македония - Иран
Северная Македония - Иран: обзор матча 02 июня 2016
Северная Македония
02.06.2016, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Иран
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Северная Македония - Иран
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
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Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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