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Расписание матчей
Кубок Азии
Иран - Япония
Иран - Япония: обзор матча 03 февраля 2024
Иран
03.02.2024, суббота, 14:30
Кубок Азии, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Япония
55'
М. Мохеби
90+6'
А. Джаханбакш (П)
28'
Х. Морита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иран - Япония
Замена
К. Ансарифард
️️️️
С. Азмун
90'
+9
90'
+9
Замена
М. Хосоя
️️️️
Х. Морита
Замена
М. Тораби
️️️️
М. Мохеби
90'
+8
Замена
Р. Чешми
️️️️
С. Годдос
90'
+8
90'
+8
Замена
Т. Асано
️️️️
Р. Доан
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Джаханбакш
90'
+6
67'
Замена
Т. Минамино
️️️️
Д. Маэда
67'
Замена
К. Митома
️️️️
Т. Кубо
ГОЛ! 1:1!
М. Мохеби
Пас отдал
С. Азмун
55'
48'
Желтая карточка
А. Уэда
28'
ГОЛ! 0:1!
Х. Морита
24'
Желтая карточка
К. Итакура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
23
Рамин Резаэян
ПЗ
8
Омид Эбрахими
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
14
Саман Годдос
АП
7
Алиреза Джаханбакш
(К)
ПВ
29
Мохаммад Мохеби
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Япония
1
Зион Сузуки
ВР
4
Ко Итакура
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
16
Сейя Майкума
ПЗ
6
Ватару Эндо
(К)
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
20
Такефуса Кубо
ПВ
10
Рицу Доан
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Иран
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
13
Saman Fallah
ЦЗ
17
Ария Юсефи
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
10
Мехди Гайеди
ЛВ
11
Реза Асади
ОП
16
Мехди Тораби
ЦП
11
Али Голизаде
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
10
Карим Ансарифард
ЦФ
Япония
1
Даия Маекава
ВР
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
16
Коки Мачида
ЦЗ
5
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
16
Юта Накаяма
ЦЗ
7
Каору Митома
ЛВ
8
Такуми Минамино
ЛВ
13
Кеито Накамура
ЛВ
24
Кайсу Сано
ОП
18
Такума Асано
ПВ
24
Мао Хосоя
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бейранванд
13
Канаани
4
Хализаде
5
Мохаммади
23
Резаэян
8
Эбрахими
6
Эзатолахи
7
Джаханбакш
14
Годдос
29
Мохеби
20
Азмун
4-2-2-2
1
Сузуки
16
Майкума
4
Итакура
21
Ито
15
Томиясу
6
Эндо
5
Морита
10
Доан
20
Кубо
11
Маэда
18
Уэда
14
Годдос
15
Чешми
15
Чешми
14
Годдос
29
Мохеби
16
Тораби
16
Тораби
29
Мохеби
20
Азмун
10
Ансарифард
10
Ансарифард
20
Азмун
20
Кубо
7
Митома
7
Митома
20
Кубо
11
Маэда
8
Минамино
8
Минамино
11
Маэда
10
Доан
18
Асано
18
Асано
10
Доан
5
Морита
24
Хосоя
24
Хосоя
5
Морита
Остались в запасе
Иран
Япония
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
13
Saman Fallah
ЦЗ
17
Ария Юсефи
ЦЗ
11
Реза Асади
ОП
10
Мехди Гайеди
ЛВ
11
Али Голизаде
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
1
Даия Маекава
ВР
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
16
Коки Мачида
ЦЗ
5
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
16
Юта Накаяма
ЦЗ
24
Кайсу Сано
ОП
13
Кеито Накамура
ЛВ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Остались в запасе
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
13
Saman Fallah
ЦЗ
17
Ария Юсефи
ЦЗ
11
Реза Асади
ОП
10
Мехди Гайеди
ЛВ
11
Али Голизаде
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
Остались в запасе
1
Даия Маекава
ВР
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
16
Коки Мачида
ЦЗ
5
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
16
Юта Накаяма
ЦЗ
24
Кайсу Сано
ОП
13
Кеито Накамура
ЛВ
Главный тренер
Амир Галенои
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Иран - Япония
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
12
Офсайды
4
1
Количество передач
312
442
Сейвы
1
2
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Информация о матче
Главный судья:
Нин Ма
(Цзянсу)
Стадион:
Эдьюкейшн Сити
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