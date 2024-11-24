Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тигре - Институто
Тигре - Институто: обзор матча 24 ноября 2024
Тигре
24.11.2024, воскресенье, 01:30
Аргентина. Примера, 24 тур
0 : 0
Завершен
Институто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тигре - Институто
87'
Замена
G. Cerato
️️️️
F. Suárez
86'
Замена
I. Russo
️️️️
G. Rodriguez
Замена
L. Scipioni
️️️️
S. Gonzalez
79'
73'
Замена
S. Moreyra
️️️️
F. Díaz
Замена
S. Medina
️️️️
T. Cavanagh
67'
62'
Замена
D. Batallini
️️️️
Д. Пуэбла
Замена
C. Viganoni
️️️️
N. Contín
46'
Замена
D. Sarmiento
️️️️
Г. Марони
31'
Желтая карточка
N. Banegas
20'
12'
Желтая карточка
Д. Пуэбла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тигре
12
Felipe Zenobio
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
5
Nahuel Banegas
ЦЗ
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
8
Martín Garay
ЦП
33
Гонсало Марони
ЦП
26
Tomás Galván
ЦП
30
Agustín Cardozo
(К)
ЦП
27
Santiago Gonzalez
ЦП
29
Nicolás Contín
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Институто
1
Manuel Roffo
ВР
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
42
Lautaro Carrera
ЦЗ
18
Lucas Rodríguez
ЦЗ
22
Juan Franco
(К)
ЦЗ
16
Nicolas Dubersarsky
ЦП
20
Gastón Lódico
ЦП
8
Дамиан Пуэбла
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
27
Gregorio Rodriguez
ЦФ
9
Facundo Suárez
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Тигре
24
Alan Sosa
ВР
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
6
Martín Ortega
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
21
Sebastián Medina
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
27
Blas Armoa
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
37
Camilo Viganoni
ЦФ
Институто
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
5
Roberto Bochi
ЦП
34
Stefano Moreyra
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
29
Ignacio Russo
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
99
D. Batallini
ЦФ
4-5-1
12
42
Ариас
5
31
3
Пас
33
Марони
26
30
27
8
29
4-4-2
1
42
18
22
23
Рекена
20
8
Пуэбла
30
16
9
27
31
21
21
31
27
16
16
27
33
Марони
11
11
33
Марони
29
37
37
29
9
44
44
9
30
34
34
30
27
29
29
27
8
Пуэбла
99
99
8
Пуэбла
Остались в запасе
Тигре
Институто
24
Alan Sosa
ВР
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
6
Martín Ortega
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
27
Blas Armoa
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
Главный тренер
Себастьян Домингес
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
12
Jonathan Bay
ЦЗ
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
5
Roberto Bochi
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Остались в запасе
24
Alan Sosa
ВР
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
6
Martín Ortega
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
27
Blas Armoa
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
Остались в запасе
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
12
Jonathan Bay
ЦЗ
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
5
Roberto Bochi
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Главный тренер
Диего Дабове
Статистика матча Тигре - Институто
1
1
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
10
Офсайды
1
0
Количество передач
499
390
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.91
Матчи команд
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Dovalo, Argentina
Стадион:
Estadio Jose Dellagiovanna, Buenos Aires
Новости команд
Все
Тигре
Институто
«Крылья» расстанутся с аргентинским защитником
12 июля
«Крылья» хотят пристроить легионера, которого не берут в «Институто»
11 июня
1
«Крылья Советов» покупают аргентинского защитника
14 февраля
1
«Оренбург» подписал игрока из «Институто»
14 января
1
«Оренбург» подпишет игрока «Институто» за 1 миллион долларов
9 января
1
«Крылья» расстанутся с аргентинским защитником
12 июля
«Крылья» расстанутся с аргентинским защитником
12 июля
«Крылья» хотят пристроить легионера, которого не берут в «Институто»
11 июня
1
«Крылья Советов» покупают аргентинского защитника
14 февраля
1
«Оренбург» подписал игрока из «Институто»
14 января
1
«Оренбург» подпишет игрока «Институто» за 1 миллион долларов
9 января
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+