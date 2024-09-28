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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте Ривадавия - Институто
Индепендьенте Ривадавия - Институто: обзор матча 28 сентября 2024
Индепендьенте Ривадавия
28.09.2024, суббота, 03:00
Аргентина. Примера, 16 тур
1 : 1
Завершен
Институто
26'
S. Villa
19'
Д. Пуэбла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте Ривадавия - Институто
90'
+4
Желтая карточка
J. Bay
84'
Желтая карточка
J. Franco
Замена
L. Abecasis
️️️️
M. Ruiz Díaz
83'
82'
Замена
B. Cuello
️️️️
G. Rodriguez
81'
Замена
F. Lo Celso
️️️️
G. Lódico
76'
Желтая карточка
J. Acevedo
Замена
G. Ríos
️️️️
L. Sequeira
76'
65'
Замена
F. Suárez
️️️️
I. Russo
65'
Замена
D. Batallini
️️️️
Д. Пуэбла
Замена
Э. Хам
️️️️
L. Ríos
59'
Замена
J. Sanguina
️️️️
J. Cavallaro
59'
57'
Замена
J. Acevedo
️️️️
F. Díaz
Желтая карточка
L. Ríos
47'
ГОЛ! 1:1!
S. Villa
26'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пуэбла
Пас отдал
G. Lódico
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте Ривадавия
33
Ezequiel Centurión
ВР
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
40
I. Villalba
ЦЗ
42
Sheyko Studer
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
5
Franco Romero
(К)
ЦП
10
Maximiliano Alvez
ЦП
77
Luis Sequeira
ЦП
8
Lautaro Ríos
ЦП
22
Sebastián Villa
ЦФ
19
Juan Cavallaro
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Институто
1
Manuel Roffo
ВР
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
22
Juan Franco
(К)
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
30
Franco Díaz
ЦП
34
Stefano Moreyra
ЦП
8
Дамиан Пуэбла
ЦП
20
Gastón Lódico
ЦП
27
Gregorio Rodriguez
ЦФ
29
Ignacio Russo
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Индепендьенте Ривадавия
23
Gonzalo Marinelli
ВР
14
Luciano Gómez
ЦЗ
2
Imanol Segovia
ЦЗ
16
Tobías Ostchega
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
32
Agustín Mulet
ЦП
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
9
J. Sanguina
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
7
Victorio Ramis
ЦФ
7
F. Romero
ЦФ
Институто
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
18
Lucas Rodríguez
ЦЗ
42
Lautaro Carrera
ЦЗ
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
21
Jeremías Lázaro
ЦП
8
Jonas Acevedo
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
99
D. Batallini
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
9
Facundo Suárez
ЦФ
4-4-2
33
21
42
25
40
5
77
8
10
19
22
4-4-2
1
22
12
23
Рекена
33
34
8
Пуэбла
20
30
29
27
8
8
Хам
8
Хам
8
77
11
11
77
11
11
19
9
9
19
21
29
29
21
30
8
8
30
27
22
22
27
20
40
40
20
8
Пуэбла
99
99
8
Пуэбла
29
9
9
29
Остались в запасе
Индепендьенте Ривадавия
Институто
23
Gonzalo Marinelli
ВР
14
Luciano Gómez
ЦЗ
2
Imanol Segovia
ЦЗ
16
Tobías Ostchega
ЦЗ
32
Agustín Mulet
ЦП
7
Victorio Ramis
ЦФ
7
F. Romero
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
18
Lucas Rodríguez
ЦЗ
42
Lautaro Carrera
ЦЗ
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
21
Jeremías Lázaro
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Остались в запасе
23
Gonzalo Marinelli
ВР
14
Luciano Gómez
ЦЗ
2
Imanol Segovia
ЦЗ
16
Tobías Ostchega
ЦЗ
32
Agustín Mulet
ЦП
7
Victorio Ramis
ЦФ
7
F. Romero
ЦФ
Остались в запасе
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
18
Lucas Rodríguez
ЦЗ
42
Lautaro Carrera
ЦЗ
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
21
Jeremías Lázaro
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Главный тренер
Диего Дабове
Статистика матча Индепендьенте Ривадавия - Институто
1
3
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
13
15
Офсайды
3
0
Количество передач
315
322
Сейвы
2
6
Точность передач %
72
73
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
8
12
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.52
Матчи команд
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Jorge Balino, Argentina
Стадион:
Estadio Bautista Gargantini, Mendoza
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