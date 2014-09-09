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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия - Йемен
Индонезия - Йемен: обзор матча 09 сентября 2014
Индонезия
09.09.2014, вторник, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Йемен
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Индонезия - Йемен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Индонезия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
0 : 1
30.03.2026
Болгария
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур
Ирак
1 : 0
11.10.2025
Индонезия
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
- : -
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Ливан
0 : 2
04.06.2026
Йемен
Кубок арабских наций, Финал
Коморские острова
5 : 4
26.11.2025
Йемен
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Йемен
7 : 1
18.11.2025
Бутан
Информация о матче
Стадион:
Магувохаржо
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Индонезия
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