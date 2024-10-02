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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тигре - Индепендьенте
Тигре - Индепендьенте: обзор матча 02 октября 2024
Тигре
02.10.2024, среда, 00:30
Аргентина. Примера, 16 тур
1 : 1
Завершен
Индепендьенте
52'
F. Monzón
24'
Г. Авалос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тигре - Индепендьенте
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Г. Марони
88'
86'
Замена
I. Maestro Puch
️️️️
S. Salle
Замена
L. Scipioni
️️️️
S. Gonzalez
78'
Желтая карточка
Э. Рамирес
77'
Замена
S. Medina
️️️️
T. Galván
73'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
F. Monzón
73'
71'
Замена
F. Mancuello
️️️️
L. González
70'
Замена
D. Tarzia
️️️️
S. Lopez
58'
Замена
М. Пеллегрино
️️️️
J. Laso
58'
Замена
A. Spörle
️️️️
D. Pérez
ГОЛ! 1:1!
F. Monzón
Пас отдал
S. Gonzalez
52'
Замена
D. Sarmiento
️️️️
B. Armoa
46'
Желтая карточка
Г. Марони
31'
24'
ГОЛ! 0:1!
Г. Авалос
Пас отдал
S. Salle
21'
Желтая карточка
D. Pérez
17'
Желтая карточка
L. González
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тигре
24
Alan Sosa
ВР
22
Brian Leizza
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
8
Martín Garay
ЦП
27
Santiago Gonzalez
ЦП
30
Agustín Cardozo
(К)
ЦП
27
Blas Armoa
ЦП
33
Гонсало Марони
ЦП
26
Tomás Galván
ЦП
9
Florián Monzón
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Индепендьенте
33
Rodrigo Rey
ВР
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
2
Joaquín Laso
ЦЗ
15
Damián Pérez
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
7
Santiago Montiel
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
23
Иван Марконе
(К)
ОП
18
Lucas González
ЦП
22
Santiago Lopez
ЦП
9
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Тигре
1
Luka Fuster
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
3
Gian Nardelli
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
26
Leonel Miranda
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
21
Sebastián Medina
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
24
Эрик Рамирес
ЦФ
11
Darío Sarmiento
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Индепендьенте
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
10
Alex Luna
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
12
Diego Tarzia
ЦП
7
Santiago Toloza
ЦП
32
Rubén Martínez
ЦП
18
Federico Mancuello
ЦП
14
Alexis Canelo
ЦП
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
3-5-1-1
24
22
3
Пас
4
30
27
33
Марони
26
27
8
9
3-3-2-1
33
15
8
7
14
Лойола
23
Марконе
2
18
22
9
Авалос
27
16
16
27
26
21
21
26
9
24
Рамирес
24
Рамирес
9
27
11
11
27
33
Марони
14
Феррейра
14
Феррейра
33
Марони
2
26
Пеллегрино
26
Пеллегрино
2
22
12
12
22
18
18
18
18
8
19
19
8
15
3
3
15
Остались в запасе
Тигре
Индепендьенте
1
Luka Fuster
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
3
Gian Nardelli
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
26
Leonel Miranda
ЦП
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
Главный тренер
Себастьян Домингес
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
10
Alex Luna
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
7
Santiago Toloza
ЦП
32
Rubén Martínez
ЦП
14
Alexis Canelo
ЦП
Главный тренер
Карлос Тевес
Остались в запасе
1
Luka Fuster
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
3
Gian Nardelli
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
26
Leonel Miranda
ЦП
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
Остались в запасе
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
10
Alex Luna
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
7
Santiago Toloza
ЦП
32
Rubén Martínez
ЦП
14
Alexis Canelo
ЦП
Главный тренер
Себастьян Домингес
Главный тренер
Карлос Тевес
Статистика матча Тигре - Индепендьенте
2
2
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
11
8
Офсайды
2
0
Количество передач
360
370
Сейвы
4
0
Точность передач %
72
74
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.78
Матчи команд
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Zunino, Argentina
Стадион:
Estadio Jose Dellagiovanna, Buenos Aires
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