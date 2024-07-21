Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Инчхон Юнайтед - Сувон
Инчхон Юнайтед - Сувон: обзор матча 21 июля 2024
Инчхон Юнайтед
21.07.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 24 тур
1 : 4
Завершен
Сувон
50'
С. Мугоша
16'
K. Sang-Yun
28'
J. Seung-Won
79'
P. Cheol-woo
90+3'
L. Seung-Woo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Инчхон Юнайтед - Сувон
90'
+3
ГОЛ! 1:4!
L. Seung-Woo
89'
Замена
L. Seung-Woo
️️️️
J. Seung-Won
Замена
C. Woo-jin
️️️️
J. Kim
84'
Замена
H. Delbridge
️️️️
G. Kim
84'
79'
ГОЛ! 1:3!
P. Cheol-woo
Пас отдал
J. Seung-Won
60'
Замена
J. Lee
️️️️
Д. Сон
60'
Замена
P. Cheol-woo
️️️️
Ч. Донь-Вон
Замена
P. Mpoku
️️️️
M. Joo Lee
60'
Замена
S. Hong
️️️️
B. Kim
60'
ГОЛ! 1:2!
С. Мугоша
Пас отдал
J. Sin
50'
28'
ГОЛ! 0:2!
J. Seung-Won
Пас отдал
А. Оливейра
16'
ГОЛ! 0:1!
K. Sang-Yun
Пас отдал
Д. Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
47
Dong-min Kim
ЦЗ
82
Matej Jonjić
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
8
Jin-ho Sin
ЦП
5
Myung Joo Lee
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
4
Kim Tae-han
ЦЗ
2
Yong Lee
ЦЗ
28
Джун-Хо Сон
ОП
8
Bit-garam Yoon
ЦП
13
Kang Sang-Yun
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
7
Jung Seung-Won
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
2
Harrison Delbridge
ЦЗ
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
66
Choi Woo-jin
ЦП
33
Kim Hyun-seo
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
22
Eon-hak Ji
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
Сувон
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
7
Jae-won Lee
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
3-2-2-2
25
17
6
23
4
82
8
5
27
9
Мугоша
3-1-2-1-2
51
5
4
2
28
Сон
8
13
10
Оливейра
7
33
Чжи Донь-Вон
4
2
2
4
17
66
66
17
5
40
40
5
27
42
42
27
33
Чжи Донь-Вон
3
3
33
Чжи Донь-Вон
28
Сон
7
7
28
Сон
7
10
10
7
Остались в запасе
Инчхон Юнайтед
Сувон
1
Seong-jun Min
ВР
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
33
Kim Hyun-seo
ЦФ
22
Eon-hak Ji
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Остались в запасе
1
Seong-jun Min
ВР
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
33
Kim Hyun-seo
ЦФ
22
Eon-hak Ji
ЦФ
Остались в запасе
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Статистика матча Инчхон Юнайтед - Сувон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Sang-Hyeop Chae, South Korea
Стадион:
Incheon Football Stadium, Incheon
Новости команд
Все
Инчхон Юнайтед
Сувон
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи
16 января
Российский форвард сменил клуб в Корее
2025.01.27 18:41
Клаэссон: «В «Краснодаре» мне предстоит еще многому научиться»
2017.02.07 10:29
3
Шалимов: «Важно, чтобы Смолов ближе к официальным играм приобрел уверенность»
2017.02.07 09:41
Товарищеские матчи. «Урал» проиграл «Кубани», «Анжи» побеждает, «Ростов» потерпел поражение
2016.02.09 20:53
1
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи
16 января
Российский форвард сменил клуб в Корее
2025.01.27 18:41
Клаэссон: «В «Краснодаре» мне предстоит еще многому научиться»
2017.02.07 10:29
3
Шалимов: «Важно, чтобы Смолов ближе к официальным играм приобрел уверенность»
2017.02.07 09:41
Товарищеские матчи. «Урал» проиграл «Кубани», «Анжи» побеждает, «Ростов» потерпел поражение
2016.02.09 20:53
1
Матч «Спартака» с «Сувоном» смотрело свыше 29 тысяч зрителей
2016.02.07 08:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+