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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Венгрия - Мальта
Венгрия - Мальта: обзор матча 01 апреля 2009
Венгрия
01.04.2009, среда, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 1, 6 тур
3 : 0
Завершен
Мальта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Венгрия - Мальта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
- : -
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
0 : 2
05.06.2026
Мальта
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Стадион:
Пушкаш Арена
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