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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия - Кувейт
Венгрия - Кувейт: обзор матча 06 июня 2013
Венгрия
06.06.2013, четверг, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Кувейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Венгрия - Кувейт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 0
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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Венгрия
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