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Расписание матчей
Англия. Кубок
Саутенд Юнайтед - Халл Сити
Саутенд Юнайтед - Халл Сити: обзор матча 25 января 2014
Саутенд Юнайтед
25.01.2014, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 4 раунд
0 : 2
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саутенд Юнайтед - Халл Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Халл Сити
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11.10.2026
Эвертон
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