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Англия. Кубок лиги
Уолсолл - Хаддерсфилд Таун
Уолсолл - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 27 августа 2024
Уолсолл
27.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
3 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
63'
Н. Лоу
70'
Н. Лоу
77'
М. Хелик (АГ)
16'
Д. Корома
53'
Д. Руффельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Хаддерсфилд Таун
85'
Замена
П. Джонс
️️️️
Э. Эванс
Желтая карточка
J. Jellis
82'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
М. Хелик
77'
Замена
T. Allen
️️️️
J. Earing
73'
ГОЛ! 2:2!
Н. Лоу
Пас отдал
Д. Гордон
70'
67'
Замена
К. Харрат
️️️️
Д. Корома
67'
Замена
T. Iorpenda
️️️️
Б. Уайлс
ГОЛ! 1:2!
Н. Лоу
63'
Замена
Д. Гордон
️️️️
C. Barrett
61'
Замена
J. Jellis
️️️️
R. Maher
61'
Замена
C. Lakin
️️️️
R. Stirk
60'
53'
ГОЛ! 0:2!
Д. Руффельс
Пас отдал
Э. Эванс
Пенальти не реализован!
Н. Лоу
51'
46'
Замена
Д. Уорд
️️️️
К. Маршалл
46'
Замена
М. Хелик
️️️️
Л. Серенсен
45'
+3
Желтая карточка
Э. Эванс
42'
Красная карточка
М. Пирсон
22'
Желтая карточка
Д. Руффельс
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Корома
Пас отдал
Б. Уайлс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
26
David Okagbue
ЦЗ
3
Evan Weir
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
2
C. Barrett
ЦП
16
Ronan Maher
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
21
Jack Earing
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
8
Ryan Stirk
(К)
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
3
Джош Руффельс
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
6
Джонатан Хогг
(К)
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
9
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Уолсолл
1
Tommy Simkin
ВР
32
George Barrett
ВР
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
27
Dylan Thomas
ЦП
22
Jamie Jellis
ЦП
24
Taylor Allen
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джейкоб Чапман
ВР
21
Ли Николлс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
33
Omari Mrisho
ЦЗ
24
Cameron Ashia
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
16
Патрик Джонс
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
2-5-4
26
3
2
16
37
Адома
21
24
12
9
Лоу
15
8
4-4-2
12
Максвелл
20
Тертон
3
Хедли
5
Пирсон
3
Руффельс
6
Хогг
14
Эванс
2
Серенсен
26
Уайлс
9
Маршалл
37
Корома
16
22
22
16
21
24
24
21
8
8
8
8
2
10
Гордон
10
Гордон
2
2
Серенсен
6
Хелик
6
Хелик
2
Серенсен
26
Уайлс
16
16
26
Уайлс
9
Маршалл
25
Уорд
25
Уорд
9
Маршалл
14
Эванс
16
Джонс
16
Джонс
14
Эванс
37
Корома
23
Харрат
23
Харрат
37
Корома
Остались в запасе
Уолсолл
Хаддерсфилд Таун
1
Tommy Simkin
ВР
32
George Barrett
ВР
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
27
Dylan Thomas
ЦП
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
1
Джейкоб Чапман
ВР
21
Ли Николлс
ВР
33
Omari Mrisho
ЦЗ
24
Cameron Ashia
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Tommy Simkin
ВР
32
George Barrett
ВР
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
27
Dylan Thomas
ЦП
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейкоб Чапман
ВР
21
Ли Николлс
ВР
33
Omari Mrisho
ЦЗ
24
Cameron Ashia
ЦП
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Уолсолл - Хаддерсфилд Таун
1
1
2
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
11
Офсайды
2
0
Количество передач
302
515
Сейвы
0
3
Точность передач %
63
77
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
3 : 0
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Главный судья:
Edward Duckworth, England
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