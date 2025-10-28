Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Вольфсбург - Хольштайн
Вольфсбург - Хольштайн: онлайн-трансляция 28 октября 2025
Вольфсбург
28.10.2025, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 2 раунд
- : -
Не начался
Хольштайн
Матч
Личные встречи
Статистика матча Вольфсбург - Хольштайн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Вольфсбург
Хольштайн
«Боруссия Д» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.70
Сегодня, 09:46
33-летний Эриксен подписал контракт с новым клубом
10 сентября, 22:03
«Вольфсбург» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 2.09
30 августа, 16:42
«Хайденхайм» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.71
22 августа, 17:37
Реакция агента Батракова на новость о «Вольфсбурге»
26 мая, 16:18
«Боруссия Д» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025
17 мая, 15:20
Прогноз на точный счет матча «Боруссия Д» – «Хольштайн»: Бундеслига, 17 мая 2025
16 мая, 09:46
Определились два клуба, вылетевшие из Бундеслиги
10 мая, 20:20
«Хольштайн» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
10 мая, 15:20
Прогноз на точный счет матча «Хольштайн» – «Фрайбург»: Бундеслига, 10 мая 2025
9 мая, 10:07
Больше новостей
Германия. Кубок
Последние матчи
Все
Вольфсбург
Хольштайн
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсбург
3 : 3
13.09.2025
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Шальке-04
0 : 1
13.09.2025
Хольштайн
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
1 : 1
31.08.2025
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Хольштайн
1 : 2
30.08.2025
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Гройтер Фюрт
0 : 2
24.08.2025
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Шальке-04
0 : 1
13.09.2025
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Хольштайн
1 : 2
30.08.2025
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Гройтер Фюрт
0 : 2
24.08.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 1 раунд
Хомбург
0 : 2
17.08.2025
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Хольштайн
0 : 2
10.08.2025
Арминия
Архив
