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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Цюрих - Хоффенхайм
Цюрих - Хоффенхайм: обзор матча 29 июля 2014
Цюрих
29.07.2014, вторник, 20:30
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Хоффенхайм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Цюрих - Хоффенхайм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
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0 : 0
08.11.2026
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01.11.2026
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Цюрих
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24.10.2026
Люцерн
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0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
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Германия. Бундеслига, 10 тур
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21.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
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08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
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05.11.2026
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28.10.2026
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Германия. Бундеслига, 7 тур
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25.10.2026
Байер
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