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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вюрцбургер Кикерс - Хоффенхайм
Вюрцбургер Кикерс - Хоффенхайм: обзор матча 16 августа 2024
Вюрцбургер Кикерс
16.08.2024, пятница, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Хоффенхайм
11'
E. Küç
100'
M. Hannemann
19'
E. Farahnah (АГ)
107'
М. Бюлтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вюрцбургер Кикерс - Хоффенхайм
ГОЛ!
Ю. Юстван
3:5
ГОЛ!
М. Зайсер
3:4
ГОЛ!
А. Сташ
2:4
Пенальти не реализован!
D. Meisel
ГОЛ!
М. Бюлтер
2:3
ГОЛ!
F. Wessig
2:2
ГОЛ!
М. Бериша
1:2
ГОЛ!
M. Hannemann
1:1
ГОЛ!
А. Крамарич
0:1
Замена
F. Wessig
️️️️
F. Montcheu
120'
+1
Замена
F. Baca
️️️️
T. Kraus
111'
107'
ГОЛ! 2:2!
М. Бюлтер
104'
Замена
Ю. Юстван
️️️️
Т. Дрекслер
Желтая карточка
M. Hannemann
102'
ГОЛ! 2:1!
M. Hannemann
Пас отдал
A. Japaur
100'
80'
Желтая карточка
М. Мерстедт
78'
Замена
F. Micheler
️️️️
Ф. Гриллич
78'
Замена
М. Бериша
️️️️
Я. Брун-Ларсен
61'
Замена
М. Мерстедт
️️️️
А. Прасс
61'
Замена
Д. Гайгер
️️️️
Г. Премель
19'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
E. Farahnah
ГОЛ! 1:0!
E. Küç
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вюрцбургер Кикерс
1
Johann Hipper
ВР
20
Fabrice Montcheu
ЦЗ
28
Ebrahim Farahnah
ЦЗ
17
Jonas Wieselsberger
ЦЗ
31
Tim Kraus
ЦЗ
11
Moritz Hannemann
ЦП
18
Максимилиан Зайсер
ЦП
25
Dominik Meisel
(К)
ЦФ
30
Benyas Solomon Junge-Abiol
ЦФ
9
Alem Japaur
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Шиле
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
21
Гриша Премель
(К)
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вюрцбургер Кикерс
27
Vincent Friedsam
ВР
3
Yannick Sachs
ЦЗ
19
Marius Uhl
ЦЗ
5
Fatih Baca
ЦЗ
14
Joel Ampadu
ЦП
18
Fabian Wessig
ЦП
7
Maximilian Fesser
ЦП
9
Enes Küç
ЦП
33
Benjamin Girth
ЦФ
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
4
Lars Strobl
ЦЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
28
Florian Micheler
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
9
Simon Kalambayi
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
4-2-3
1
20
17
31
28
11
18
Зайсер
9
30
25
3-2-2-2-1
37
Филипп
3
Кадержабек
21
Дрекслер
25
Акпогума
18
Сташ
27
Гриллич
21
Премель
22
Прасс
30
Бюлтер
7
Брун-Ларсен
27
Крамарич
31
5
5
31
20
18
18
20
21
Премель
18
Гайгер
18
Гайгер
21
Премель
27
Гриллич
28
28
27
Гриллич
7
Брун-Ларсен
20
Бериша
20
Бериша
7
Брун-Ларсен
22
Прасс
9
Мерстедт
9
Мерстедт
22
Прасс
21
Дрекслер
10
Юстван
10
Юстван
21
Дрекслер
Остались в запасе
Вюрцбургер Кикерс
Хоффенхайм
27
Vincent Friedsam
ВР
3
Yannick Sachs
ЦЗ
19
Marius Uhl
ЦЗ
14
Joel Ampadu
ЦП
7
Maximilian Fesser
ЦП
9
Enes Küç
ЦП
33
Benjamin Girth
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Шиле
1
Оливер Бауманн
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
4
Lars Strobl
ЦЗ
9
Simon Kalambayi
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
27
Vincent Friedsam
ВР
3
Yannick Sachs
ЦЗ
19
Marius Uhl
ЦЗ
14
Joel Ampadu
ЦП
7
Maximilian Fesser
ЦП
9
Enes Küç
ЦП
33
Benjamin Girth
ЦФ
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
4
Lars Strobl
ЦЗ
9
Simon Kalambayi
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Шиле
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Вюрцбургер Кикерс - Хоффенхайм
1
1
Всего ударов по воротам
11
20
Удары в створ
4
11
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
13
Офсайды
2
3
Количество передач
351
802
Сейвы
10
2
Точность передач %
63
83
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 16 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
05.12.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
3 : 2
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
21.11.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вюрцбургер Кикерс
0 : 1
08.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
1 : 2
31.10.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 11 тур
Меппен
4 : 0
24.10.2026
Вюрцбургер Кикерс
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Петерсен
(Штутгарт)
Стадион:
Flyeralarm Arena, Wuerzburg
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