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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Хоффенхайм
Брага - Хоффенхайм: обзор матча 28 ноября 2024
Брага
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
3 : 0
Завершен
Хоффенхайм
2'
Брума
8'
Р. Фернандеш
90+5'
В. Карвальо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Хоффенхайм
ГОЛ! 3:0!
В. Карвальо
90'
+5
Замена
Ж. Горби
️️️️
Ж. Моутинью
87'
81'
Замена
М. Мерстедт
️️️️
А. Сташ
Замена
Р. Бамбу
️️️️
С. Ниакате
75'
72'
Замена
А. Прасс
️️️️
Я. Брун-Ларсен
72'
Замена
Х. Табакович
️️️️
А. Крамарич
Замена
В. Гомес
️️️️
Р. Фернандеш
66'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
А. Эль Уаззани
66'
64'
Замена
У. Тохумджу
️️️️
А. Гложек
64'
Замена
Д. Гайгер
️️️️
Т. Бишоф
41'
Желтая карточка
А. Гложек
ГОЛ! 2:0!
Р. Фернандеш
Пас отдал
Р. Орта
8'
ГОЛ! 1:0!
Брума
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
21
Рикарду Орта
(К)
ЛВ
77
Брума
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
77
Габри Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
8
Том Бишоф
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Брага
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Юри Рибейру
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
6
Андре Орта
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
33
Жоау Маркеш
АП
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
36
Lúkas Petersson
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
9
Макс Мерстедт
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Матеус
13
Феррейра
4
Ниакате
26
Арри-Мби
6
Карвальо
8
Моутинью
19
Эль Уаззани
77
Брума
21
Орта
78
Фернандеш
77
Мартинес
4-1-2-3
1
Бауманн
15
Жандре
3
Чавес
25
Акпогума
39
Юрасек
18
Сташ
8
Бишоф
7
Брун-Ларсен
20
Бериша
10
Гложек
27
Крамарич
4
Ниакате
3
Бамбу
3
Бамбу
4
Ниакате
78
Фернандеш
2
Гомес
2
Гомес
78
Фернандеш
8
Моутинью
29
Горби
29
Горби
8
Моутинью
19
Эль Уаззани
9
Фернандес
9
Фернандес
19
Эль Уаззани
7
Брун-Ларсен
22
Прасс
22
Прасс
7
Брун-Ларсен
8
Бишоф
18
Гайгер
18
Гайгер
8
Бишоф
10
Гложек
7
Тохумджу
7
Тохумджу
10
Гложек
18
Сташ
9
Мерстедт
9
Мерстедт
18
Сташ
27
Крамарич
9
Табакович
9
Табакович
27
Крамарич
Остались в запасе
Брага
Хоффенхайм
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Юри Рибейру
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
33
Жоау Маркеш
АП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
37
Лука Филипп
ВР
36
Lúkas Petersson
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Юри Рибейру
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
33
Жоау Маркеш
АП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
36
Lúkas Petersson
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Брага - Хоффенхайм
1
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
9
Нарушения
9
13
Офсайды
1
6
Количество передач
428
496
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
0.46
0.71
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
0 : 4
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
0 : 4
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Брага Мунисипаль
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