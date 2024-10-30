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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хоффенхайм - Нюрнберг
Хоффенхайм - Нюрнберг: обзор матча 30 октября 2024
Хоффенхайм
30.10.2024, среда, 22:45
Германия. Кубок, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Нюрнберг
27'
Х. Табакович
71'
А. Чавес
47'
М. Эмрели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Нюрнберг
Замена
Т. Дрекслер
️️️️
А. Сташ
85'
85'
Замена
Т. Думан
️️️️
Й. Кастроп
81'
Замена
J. Hofmann
️️️️
О. Вилладсен
Замена
М. Бериша
️️️️
А. Гложек
72'
Замена
Т. Бишоф
️️️️
Ф. Гриллич
72'
ГОЛ! 2:1!
А. Чавес
Пас отдал
У. Тохумджу
71'
70'
Замена
Л. Шлаймер
️️️️
С. Цимас
Замена
А. Крамарич
️️️️
М. Бюлтер
62'
47'
ГОЛ! 1:1!
М. Эмрели
Пас отдал
Ю. Юстван
Желтая карточка
А. Сташ
37'
34'
Желтая карточка
Ю. Юстван
Желтая карточка
У. Тохумджу
30'
ГОЛ! 1:0!
Х. Табакович
27'
1'
Желтая карточка
С. Цимас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
9
Харис Табакович
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
31
Робин Кнохе
(К)
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
27
Berkay Yilmaz
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
29
Финн Ельч
ЦП
8
Caspar Jander
ЦП
17
Йенс Кастроп
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
8
Том Бишоф
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Нюрнберг
33
Michal Kukučka
ВР
37
Jannik Hofmann
ЦЗ
5
Nick Seidel
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
18
Rafael Lubach
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Бауманн
39
Юрасек
25
Акпогума
3
Чавес
3
Кадержабек
18
Сташ
27
Гриллич
7
Тохумджу
30
Бюлтер
10
Гложек
9
Табакович
4-3-3
26
Матениа
2
Вилладсен
44
Карафиат
27
31
Кнохе
29
Ельч
8
17
Кастроп
9
Цимас
10
Юстван
11
Эмрели
18
Сташ
21
Дрекслер
21
Дрекслер
18
Сташ
27
Гриллич
8
Бишоф
8
Бишоф
27
Гриллич
10
Гложек
20
Бериша
20
Бериша
10
Гложек
30
Бюлтер
27
Крамарич
27
Крамарич
30
Бюлтер
2
Вилладсен
37
37
2
Вилладсен
17
Кастроп
8
Думан
8
Думан
17
Кастроп
9
Цимас
37
Шлаймер
37
Шлаймер
9
Цимас
Остались в запасе
Хоффенхайм
Нюрнберг
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
33
Michal Kukučka
ВР
5
Nick Seidel
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
18
Rafael Lubach
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Остались в запасе
33
Michal Kukučka
ВР
5
Nick Seidel
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
18
Rafael Lubach
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча Хоффенхайм - Нюрнберг
2
2
Всего ударов по воротам
23
15
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
6
Нарушения
15
9
Офсайды
1
1
Количество передач
436
437
Сейвы
4
8
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
8
6
Удары из пределов штрафной
17
9
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
0 : 4
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
0 : 4
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Тимо Герах
(Ландау-Кейххайм)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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