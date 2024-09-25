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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мидтьюлланд - Хоффенхайм
Мидтьюлланд - Хоффенхайм: обзор матча 25 сентября 2024
Мидтьюлланд
25.09.2024, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
90'
М. Мерстедт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Хоффенхайм
90'
ГОЛ! 0:1!
М. Мерстедт
Пас отдал
П. Кадержабек
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
А. Симсир
77'
Замена
В. Бак Йенсен
️️️️
Д. Андерссон
77'
Замена
P. Bravo
️️️️
Д. Кастильо
74'
73'
Замена
М. Мерстедт
️️️️
М. Бюлтер
73'
Замена
Т. Дрекслер
️️️️
С. Н'Соки
66'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
В. Жандре
Замена
Я. Кухта
️️️️
Франкулину
63'
60'
Замена
М. Бериша
️️️️
Х. Табакович
60'
Замена
А. Прасс
️️️️
Я. Брун-Ларсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
4
Усман Диао
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К)
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
24
Дарио Осорио
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
9
Франкулину
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
8
Том Бишоф
АП
9
Харис Табакович
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
31
Liam Selin
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
9
Виктор Линд
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
28
Florian Micheler
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
4-2-3-1
1
Олафссон
4
Диао
22
Серенсен
2
Андерссон
43
Мбабу
32
Мартинес
21
Кастильо
58
Симсир
24
Осорио
14
Чилуфья
9
Франкулину
3-1-1-3-2
1
Бауманн
15
Жандре
25
Акпогума
34
Н'Соки
27
Гриллич
7
Тохумджу
30
Бюлтер
8
Бишоф
7
Брун-Ларсен
10
Гложек
9
Табакович
2
Андерссон
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
2
Андерссон
58
Симсир
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
58
Симсир
21
Кастильо
19
19
21
Кастильо
9
Франкулину
7
Кухта
7
Кухта
9
Франкулину
34
Н'Соки
21
Дрекслер
21
Дрекслер
34
Н'Соки
15
Жандре
3
Кадержабек
3
Кадержабек
15
Жандре
7
Брун-Ларсен
22
Прасс
22
Прасс
7
Брун-Ларсен
9
Табакович
20
Бериша
20
Бериша
9
Табакович
30
Бюлтер
9
Мерстедт
9
Мерстедт
30
Бюлтер
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Хоффенхайм
1
Йонас Лоссль
ВР
31
Liam Selin
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
17
Вальдемар Андреасен
АП
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
37
Лука Филипп
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
28
Florian Micheler
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
31
Liam Selin
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
17
Вальдемар Андреасен
АП
9
Виктор Линд
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
28
Florian Micheler
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Мидтьюлланд - Хоффенхайм
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
5
Нарушения
16
7
Офсайды
2
2
Количество передач
412
431
Сейвы
1
6
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.09
1.12
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Ненад Минакович
Стадион:
МКХ Арена
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