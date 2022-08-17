Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Нэфис - Химик-Август
Нэфис - Химик-Август: обзор матча 17 августа 2022
Нэфис
17.08.2022, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/256 финала
0 : 1
Завершен
Химик-Август
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нэфис - Химик-Август
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нэфис
Россия. Кубок, 1/256 финала
Нэфис
0 : 1
17.08.2022
Химик-Август
Химик-Август
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Химик-Август
0 : 0
12.11.2023
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Химик-Август
1 : 0
05.11.2023
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Химик-Август
1 : 0
29.10.2023
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Химик-Август
0 : 0
15.10.2023
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Акрон-2
1 : 1
08.10.2023
Химик-Август
Информация о матче
Стадион:
Электрон
Новости команд
Все
Нэфис
Химик-Август
На пляже в Сочи нашли тело экс-игрока клуба Второй лиги
2023.11.08 14:12
Валерий Лобановский возглавил клуб Второй лиги
2023.04.18 11:49
4
«Наши красотки. Как вам?». Модели презентовали форму «Химика-Август»
2022.07.27 16:08
4
На пляже в Сочи нашли тело экс-игрока клуба Второй лиги
2023.11.08 14:12
Валерий Лобановский возглавил клуб Второй лиги
2023.04.18 11:49
4
«Наши красотки. Как вам?». Модели презентовали форму «Химика-Август»
2022.07.27 16:08
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+