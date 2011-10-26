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Расписание матчей
Германия. Кубок
Рот-Вайсс - Герта
Рот-Вайсс - Герта: обзор матча 26 октября 2011
Рот-Вайсс
26.10.2011, среда, 21:00
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Герта
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рот-Вайсс - Герта
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0
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