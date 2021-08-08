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Расписание матчей
Германия. Кубок
Меппен - Герта
Меппен - Герта: обзор матча 08 августа 2021
Меппен
08.08.2021, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Герта
90+1'
Д. Зелке
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Меппен - Герта
90'
+4
Замена
В. Дарида
️️️️
С. Сердар
Замена
B. Ametov
️️️️
D. Blacha
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
С. Сердар
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Д. Зелке
Пас отдал
М. Платтенхардт
84'
Желтая карточка
Д. Зелке
Желтая карточка
J. Al-Hazaimeh
84'
80'
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
С. Йоветич
Замена
J. Al-Hazaimeh
️️️️
M. Dombrowka
72'
Замена
R. Guder
️️️️
C. Hemlein
68'
Замена
Y. Osee
️️️️
M. Fassbender
68'
60'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Д. Лукебакио
60'
Замена
Л. Тусар
️️️️
К. Боатенг
Желтая карточка
C. Hemlein
52'
36'
Желтая карточка
К. Боатенг
31'
Желтая карточка
С. Аскасибар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Меппен
32
Erik Domaschke
ВР
15
Markus Ballmert
ЦЗ
8
Max Dombrowka
ЦЗ
23
Lars Bünning
ЦЗ
22
Steffen Puttkammer
ЦЗ
17
Christoph Hemlein
ЦП
10
Luka Tankulić
ЦП
28
Florian Egerer
ЦП
6
Ole Käuper
ЦП
23
David Blacha
ЦФ
22
Morgan Fassbender
ЦФ
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Меппен
12
Matthis Harsmann
ВР
25
Jeron Al-Hazaimeh
ЦЗ
5
Jonas Fedl
ЦЗ
13
Yannick Osee
ЦЗ
34
Tobias Dombrowa
ЦП
8
Willi Evseev
ЦП
21
Beyhan Ametov
ЦП
9
Serhat Koruk
ЦФ
18
Rene Guder
ЦФ
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
4-4-2
32
15
23
22
8
17
28
6
10
22
23
4-2-2-2
1
Шволов
22
Пекарик
31
Дардаи
4
Штарк
21
Платтенхардт
8
Сердар
25
Аскасибар
14
Лукебакио
27
Боатенг
9
Зелке
9
Йоветич
8
25
25
8
22
13
13
22
23
21
21
23
17
18
18
17
9
Йоветич
27
Ястржембски
27
Ястржембски
9
Йоветич
27
Боатенг
29
Тусар
29
Тусар
27
Боатенг
8
Сердар
16
Дарида
16
Дарида
8
Сердар
14
Лукебакио
24
Дилросун
24
Дилросун
14
Лукебакио
Остались в запасе
Меппен
Герта
12
Matthis Harsmann
ВР
5
Jonas Fedl
ЦЗ
34
Tobias Dombrowa
ЦП
8
Willi Evseev
ЦП
9
Serhat Koruk
ЦФ
1
Нильс Кербер
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
12
Matthis Harsmann
ВР
5
Jonas Fedl
ЦЗ
34
Tobias Dombrowa
ЦП
8
Willi Evseev
ЦП
9
Serhat Koruk
ЦФ
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Меппен - Герта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Меппен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
2 : 1
21.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Меппен
2 : 1
08.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Меппен
4 : 0
24.10.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 10 тур
Меппен
1 : 1
18.10.2026
Хавелсе
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
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