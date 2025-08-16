Введите ваш ник на сайте
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - НЕК
Хераклес - НЕК: онлайн-трансляция 16 августа 2025
Хераклес
16.08.2025, суббота, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
- : -
Не начался
НЕК
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хераклес - НЕК
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
Новости команд
Все
Хераклес
НЕК
Прогноз на точный счет матча «ПСВ» – «Хераклес»: Эредивизи, 14 мая 2025
13 мая, 11:56
Прогноз на точный счет матча «НЕК» – «НАК»: Эредивизи, 14 мая 2025
13 мая, 11:46
Прогноз на точный счет матча «Аякс» – «НЕК»: Эредивизи, 11 мая 2025
10 мая, 17:59
Прогноз на точный счет матча «Хераклес» – «Фейеноорд»: Эредивизи, 3 мая 2025
2 мая, 12:11
Прогноз на точный счет матча «НЕК» – «Виллем II»: Эредивизи, 3 мая 2025
2 мая, 12:08
Прогноз на точный счет матча «ПСВ» – «Хераклес»: Эредивизи, 14 мая 2025
13 мая, 11:56
Прогноз на точный счет матча «Хераклес» – «Фейеноорд»: Эредивизи, 3 мая 2025
2 мая, 12:11
«Гронинген» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 1.87
22 апреля, 13:09
«Лейпциг» объявил о летнем переходе вратаря «Хераклеса» Бласвича
15 февраля 2022, 22:58
Меркель может перейти в «Локомотив»
20 мая 2020, 20:19
18
Прогноз на точный счет матча «НЕК» – «НАК»: Эредивизи, 14 мая 2025
13 мая, 11:46
Прогноз на точный счет матча «Аякс» – «НЕК»: Эредивизи, 11 мая 2025
10 мая, 17:59
Прогноз на точный счет матча «НЕК» – «Виллем II»: Эредивизи, 3 мая 2025
2 мая, 12:08
«Херенвен» – «НЕК»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
26 апреля, 11:21
«Фейеноорд» выиграл Кубок Нидерландов – финал останавливали из-за пожара на стадионе
22 апреля 2024, 08:22
Больше новостей
Нидерланды. Эредивизие
Последние матчи
Все
Хераклес
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Утрехт
4 : 0
10.08.2025
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
НЕК
5 : 0
09.08.2025
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
18.05.2025
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
ПСВ
4 : 1
14.05.2025
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НЕК
3 : 0
14.05.2025
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Утрехт
4 : 0
10.08.2025
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
18.05.2025
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
ПСВ
4 : 1
14.05.2025
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Виллем II
1 : 2
09.05.2025
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
1 : 4
03.05.2025
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
НЕК
5 : 0
09.08.2025
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
18.05.2025
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НЕК
3 : 0
14.05.2025
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Аякс
0 : 3
11.05.2025
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НЕК
1 : 1
03.05.2025
Виллем II
