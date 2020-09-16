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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вест Бромвич - Хэрроджейт
Вест Бромвич - Хэрроджейт: обзор матча 16 сентября 2020
Вест Бромвич
16.09.2020, среда, 20:00
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Хэрроджейт
18'
Р. Харпер
22'
Х. Робсон-Кану
77'
К. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Бромвич - Хэрроджейт
79'
Замена
C. Kirby
️️️️
L. Kerry
ГОЛ! 3:0!
К. Робинсон
Пас отдал
К. Эдвардс
77'
73'
Замена
D. Jones
️️️️
Р. Фоллоуфилд
Замена
К. Робинсон
️️️️
Ч. Остин
73'
Замена
Р. Сойерс
️️️️
Х. Робсон-Кану
61'
61'
Замена
J. Stead
️️️️
M. Beck
59'
Желтая карточка
W. Smith
Замена
М. Филлипс
️️️️
К. Гросицки
55'
Желтая карточка
С. Филд
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
Х. Робсон-Кану
Пас отдал
С. Кипр
22'
ГОЛ! 1:0!
Р. Харпер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
26
Сэм Филд
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Хэрроджейт
2
Райан Фоллоуфилд
ПЗ
1
Joe Cracknell
ЦФ
10
Aaron Martin
ЦФ
9
Mark Beck
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
0
L. Kerry
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
5
Will Smith
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Хэрроджейт
5
Kevin Lokko
ЦФ
3
Daniel Jones
ЦФ
14
Brendan Kiernan
ЦФ
23
Tom Walker
ЦФ
15
Connor Kirby
ЦФ
16
Jon Stead
ЦФ
4-3-3
27
Баттон
21
Пелтье
26
О'Ши
22
Таунсенд
4
Кипр
11
Гросицки
45
Харпер
26
Филд
4
Робсон-Кану
32
Остин
22
Эдвардс
1-5
2
Фоллоуфилд
44
5
5
6
7
4
Робсон-Кану
14
Сойерс
14
Сойерс
4
Робсон-Кану
11
Гросицки
25
Филлипс
25
Филлипс
11
Гросицки
32
Остин
47
Робинсон
47
Робинсон
32
Остин
2
Фоллоуфилд
3
3
2
Фоллоуфилд
0
15
15
0
9
16
16
9
Остались в запасе
Вест Бромвич
Хэрроджейт
31
Джонатан Бонд
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
Главный тренер
Славен Билич
5
Kevin Lokko
ЦФ
14
Brendan Kiernan
ЦФ
23
Tom Walker
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
Остались в запасе
5
Kevin Lokko
ЦФ
14
Brendan Kiernan
ЦФ
23
Tom Walker
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Вест Бромвич - Хэрроджейт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
- : -
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 14 тур
Хэрроджейт
3 : 1
24.10.2026
Саттон Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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