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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Хака - Лахти
Хака - Лахти: обзор матча 01 сентября 2024
Хака
01.09.2024, воскресенье, 16:00
Финляндия. Вейккауслига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Лахти
72'
A. Sejdiu
43'
M. Vainionpää
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хака - Лахти
Желтая карточка
M. Fall
90'
+7
Желтая карточка
Х. Ндам
89'
85'
Желтая карточка
M. López
ГОЛ! 1:1!
A. Sejdiu
72'
70'
Желтая карточка
E. Virta
Желтая карточка
B. Reemst
67'
Замена
B. Reemst
️️️️
T. Siira
64'
43'
ГОЛ! 0:1!
M. Vainionpää
25'
Замена
M. Vainionpää
️️️️
M. Viitikko
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хака
12
Anton Lepola
ВР
4
Хассан Ндам
ЦЗ
21
Haymenn Bah-Traoré
ЦЗ
5
Nicolas Gianini Dantas
ЦЗ
10
Maissa Fall
ЦП
19
Elias Mastokangas
ЦП
5
Гильерме Мораиш
ЦП
21
Энтони Олусанья
ЦФ
99
A. Sejdiu
ЦФ
13
Oskari Sallinen
ЦФ
8
T. Siira
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
Лахти
31
Osku Maukonen
ВР
12
Dylan Fox
ЦЗ
66
Riku Selander
ЦЗ
4
Mikko Viitikko
ЦЗ
26
Pablo Andrade
ЦЗ
32
Felix Straussl
ЦЗ
14
Samuel Pasanen
ЦП
22
Lucas Morais
ЦП
27
Benjamin Mulahalilović
ЦП
21
Michael López
ЦФ
9
L. Ivanovic
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
Хака
12
Oliver Heino
ВР
20
Jesse Nikki
ЦЗ
77
Oliver Whyte
ЦП
11
Imani Lanquedoc
ЦП
19
B. Reemst
ЦП
26
Tuukka Törmä
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
Лахти
31
David Mikhail
ВР
77
Tobias Karkulowski
ЦЗ
21
Matias Vainionpää
ЦП
10
Eemeli Virta
ЦП
10
Отсо Коскинен
АП
10
Marius Könkkölä
ЦФ
24
Asaad Babiker
ЦФ
3-3-4
12
4
Ндам
21
5
10
19
5
Мораиш
21
Олусанья
8
13
99
3-2-3-2
31
4
26
32
12
66
14
22
27
9
21
8
19
19
8
4
21
21
4
Остались в запасе
Хака
Лахти
12
Oliver Heino
ВР
20
Jesse Nikki
ЦЗ
77
Oliver Whyte
ЦП
11
Imani Lanquedoc
ЦП
26
Tuukka Törmä
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
31
David Mikhail
ВР
77
Tobias Karkulowski
ЦЗ
10
Eemeli Virta
ЦП
10
Отсо Коскинен
АП
10
Marius Könkkölä
ЦФ
24
Asaad Babiker
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
Остались в запасе
12
Oliver Heino
ВР
20
Jesse Nikki
ЦЗ
77
Oliver Whyte
ЦП
11
Imani Lanquedoc
ЦП
26
Tuukka Törmä
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
Остались в запасе
31
David Mikhail
ВР
77
Tobias Karkulowski
ЦЗ
10
Eemeli Virta
ЦП
10
Отсо Коскинен
АП
10
Marius Könkkölä
ЦФ
24
Asaad Babiker
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
Главный тренер
Тони Линдберг
Статистика матча Хака - Лахти
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Хака
1 : 2
18.10.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Яро
2 : 1
03.10.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ВПС
1 : 0
26.09.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
0 : 1
19.09.2025
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
1 : 1
13.09.2025
Хака
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Лахти
5 : 1
17.10.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Лахти
1 : 1
18.09.2026
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Информация о матче
Главный судья:
Ville Nevalainen, Finland
Стадион:
Tehtaan kenttä, Valkeakoski
Новости команд
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Хака
Лахти
Дети сожгли трибуну стадиона финского клуба после его вылета
2025.12.11 17:26
6
Защитник «Зенита» на правах аренды перешел в финский «Лахти»
2018.01.24 19:24
Воспитанник «Зенита» Васютин признан лучшим вратарем Финляндии
2017.11.06 22:19
7
Российский вратарь «Лахти» забил сопернику в компенсированное время
2016.08.13 19:15
10
«Лахти» арендовал двух футболистов «Зенита-2»
2016.08.09 11:09
Дети сожгли трибуну стадиона финского клуба после его вылета
2025.12.11 17:26
6
Защитник «Зенита» на правах аренды перешел в финский «Лахти»
2018.01.24 19:24
Воспитанник «Зенита» Васютин признан лучшим вратарем Финляндии
2017.11.06 22:19
7
Российский вратарь «Лахти» забил сопернику в компенсированное время
2016.08.13 19:15
10
«Лахти» арендовал двух футболистов «Зенита-2»
2016.08.09 11:09
Финский «Лахти» арендовал Соловьева у «Зенита»
2016.04.06 17:24
4
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