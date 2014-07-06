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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Кубань (ЛФЛ) - Хайдук
Кубань (ЛФЛ) - Хайдук: обзор матча 06 июля 2014
Кубань (ЛФЛ)
06.07.2014, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Хайдук
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Хайдук
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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- : -
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Хайдук
5 : 0
31.10.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Тун
0 : 1
22.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Стадион:
Кубань
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