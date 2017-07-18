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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Викингур - Хафнарфьордур
Викингур - Хафнарфьордур: обзор матча 18 июля 2017
Викингур
18.07.2017, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Хафнарфьордур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Викингур - Хафнарфьордур
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Викингур
0 : 0
25.10.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Викингур
2 : 0
18.10.2026
Аргир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Б68 Тофтир
1 : 2
11.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Викингур
3 : 3
19.09.2026
Вестур
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Хафнарфьордур
1 : 2
24.10.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
ИБВ
3 : 1
16.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Валюр
0 : 0
10.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Хафнарфьордур
5 : 2
20.09.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Хафнарфьордур
3 : 0
13.09.2026
Акурейри
Информация о матче
Стадион:
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