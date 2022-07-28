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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Раднички - Гзира Юнайтед
Раднички - Гзира Юнайтед: обзор матча 28 июля 2022
Раднички
28.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
3 : 4
Первый матч – 2 : 2
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Гзира Юнайтед
77'
S. Petrov
102'
A. Pejovic (П)
15'
Жефферсон
90+12'
Жефферсон
117'
М. Самурай
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Раднички - Гзира Юнайтед
120'
Замена
A. Borg
️️️️
E. Mbong
117'
ГОЛ! 2:3!
М. Самурай
Пас отдал
Жефферсон
ГОЛ с пенальти! 2:2!
A. Pejovic
102'
101'
Желтая карточка
Г. Менц
92'
Желтая карточка
М. Чосич
90'
+12
ГОЛ! 1:2!
Жефферсон
Желтая карточка
S. Petrov
90'
+10
90'
+7
Желтая карточка
С. Писани
90'
+5
Замена
E. Mbong
️️️️
Z. Scerri
90'
+5
Замена
С. Писани
️️️️
Н. Мускат
90'
Желтая карточка
Жефферсон
89'
Замена
B. Borg
️️️️
Л. Табоне
ГОЛ! 1:1!
S. Petrov
77'
Желтая карточка
A. Pejovic
70'
66'
Замена
Д. Мендоса
️️️️
C. Gauci
66'
Замена
М. Самурай
️️️️
T. Kolega
Замена
А. Месарович
️️️️
L. Arsić
62'
Замена
R. Michibuchi
️️️️
S. Dimić
62'
Замена
B. Tomić
️️️️
Н. Штулич
62'
59'
Желтая карточка
C. Gauci
33'
Желтая карточка
Н. Мускат
32'
Желтая карточка
R. Correa
15'
ГОЛ! 0:1!
Жефферсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички
31
Filip Dujmović
ВР
3
Антон Толордава
ЦЗ
28
Nemanja Jovičić
ЦЗ
76
Maka Gakou
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
11
Stefan Dimić
ЦП
20
Lazar Arsić
ЦП
28
A. Pejovic
ЦФ
50
Lazar Jovanović
ЦФ
9
Никола Штулич
ЦФ
9
S. Petrov
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Гзира Юнайтед
30
Darijan Radelić-Žarkov
ВР
44
Марко Чосич
ЦЗ
6
Ники Мускат
ЦП
17
Clive Gauci
ЦФ
94
Жефферсон
ЦФ
14
T. Kolega
ЦФ
0
R. Correa
ЦФ
8
Z. Scerri
ЦФ
5
Люк Табоне
ЦФ
3
Габриэль Менц
ЦФ
9
Марсело Диас
ЦФ
Раднички
1
Marko Drobnjak
ВР
30
Боян Младович
ЦЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
17
Aleksa Dušanić
ЦП
18
Ryohei Michibuchi
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
22
Ognjen Ajdar
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
Гзира Юнайтед
4
Andy Borg
ЦП
47
Brooklyn Borg
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
24
Krassimir Zammit
ЦФ
9
Emmanuel Mbong
ЦФ
98
Джексон Мендоса
ЦФ
91
Максуэл Самурай
ЦФ
3-3-4
31
3
Толордава
28
76
93
11
20
28
9
9
Штулич
50
1-1-5
30
44
Чосич
6
Мускат
0
9
Диас
3
Менц
5
Табоне
8
11
18
18
11
20
27
Месарович
27
Месарович
20
9
Штулич
10
10
9
Штулич
4
4
5
Табоне
47
47
5
Табоне
6
Мускат
70
Писани
70
Писани
6
Мускат
8
9
9
8
17
98
Мендоса
98
Мендоса
17
14
91
Самурай
91
Самурай
14
Остались в запасе
Раднички
Гзира Юнайтед
1
Marko Drobnjak
ВР
30
Боян Младович
ЦЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
17
Aleksa Dušanić
ЦП
22
Ognjen Ajdar
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
24
Krassimir Zammit
ЦФ
Остались в запасе
1
Marko Drobnjak
ВР
30
Боян Младович
ЦЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
17
Aleksa Dušanić
ЦП
22
Ognjen Ajdar
ЦФ
Остались в запасе
24
Krassimir Zammit
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Статистика матча Раднички - Гзира Юнайтед
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Раднички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 3 раунд
Гзира Юнайтед
0 : 2
17.08.2023
Виктория
Лига конференций, 3 раунд
Виктория
4 : 0
10.08.2023
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
Дюделанж
2 : 1
02.08.2023
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 0
27.07.2023
Дюделанж
Лига конференций, 1 раунд
Гленторан
1 : 0
20.07.2023
Гзира Юнайтед
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Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
2024.02.25 13:43
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
2023.02.11 13:56
4
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
2022.02.01 18:57
1
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
2024.02.25 13:43
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
2023.02.11 13:56
4
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
2022.02.01 18:57
1
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