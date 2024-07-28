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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Гвадалахара - Сан-Хосе
Гвадалахара - Сан-Хосе: обзор матча 28 июля 2024
Гвадалахара
28.07.2024, воскресенье, 05:00
Кубок лиг Северной Америки, группа 2, 1 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Сан-Хосе
90+8'
Р. Альварадо
6'
Ж. Эбобиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гвадалахара - Сан-Хосе
ГОЛ!
В. Коста
3:4
ГОЛ!
F. Beltran
3:3
Пенальти не реализован!
C. Cowell
ГОЛ!
А. Моралес
2:3
ГОЛ!
T. Rodrigues
2:2
ГОЛ!
Э. Гутьеррес
2:1
Пенальти не реализован!
П. Мари
ГОЛ!
A. Mozo
1:1
ГОЛ!
Д. Скахан
0:1
Пенальти не реализован!
Р. Альварадо
ГОЛ! 1:1!
Р. Альварадо
Пас отдал
М. Чавес
90'
+8
90'
+6
Желтая карточка
А. Моралес
Замена
A. Briseño
️️️️
F. González
90'
+4
Желтая карточка
F. Beltran
88'
88'
Желтая карточка
J. Yueill
88'
Замена
А. Моралес
️️️️
J. Yueill
Желтая карточка
Р. Ранхель
87'
87'
Желтая карточка
T. Rodrigues
83'
Замена
У. Буда
️️️️
Ж. Эбобиссе
83'
Замена
П. Мари
️️️️
К. Эспиноса
72'
Желтая карточка
Э. Лопес
65'
Замена
Д. Скахан
️️️️
А. Пеллегрино
63'
Желтая карточка
Даниэл
Замена
F. Beltran
️️️️
В. Гузман
63'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
R. Marín
62'
Желтая карточка
A. Briseño
54'
Замена
Р. Альварадо
️️️️
P. Pérez
46'
Желтая карточка
F. González
41'
41'
Желтая карточка
К. Груэсо
6'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Эбобиссе
Пас отдал
К. Эспиноса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гвадалахара
1
Рауль Ранхель
ВР
2
Alan Mozo
ЦЗ
2
Gilberto Sepúlveda
ЦЗ
27
Leonardo Sepulveda
ЦЗ
5
Матео Чавес
ЦП
28
Fernando González
ЦП
7
Виктор Гузман
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
15
Pavel Pérez
ЦП
17
Ricardo Marín
ЦФ
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
4
Таннер Бисон
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
14
Jackson Yueill
(К)
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
8
Эрнан Лопес
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Гвадалахара
13
Ãscar Whalley
ВР
17
Jesús Sánchez
ЦЗ
3
Antonio Briseño
ЦЗ
18
Luis Olivas
ЦЗ
2
José Castillo
ЦЗ
11
Isaac Brizuela
ЦП
25
Fidel Barajas
ЦП
6
Omar Govea
ЦП
6
Fernando Beltran
ЦП
25
Роберто Альварадо
ПВ
34
Армандо Гонсалес
ЦФ
Сан-Хосе
98
Jacob Jackson
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
3-5-1-1
1
Ранхель
2
2
27
7
Гузман
35
Гутьеррес
7
15
28
5
Чавес
17
3-4-1-2
42
Даниэл
4
Бисон
97
87
Коста
11
Груэсо
8
Лопес
7
Эспиноса
14
90
Пеллегрино
28
17
Эбобиссе
28
3
3
28
7
Гузман
6
6
7
Гузман
15
25
Альварадо
25
Альварадо
15
17
34
Гонсалес
34
Гонсалес
17
14
27
Моралес
27
Моралес
14
7
Эспиноса
3
Мари
3
Мари
7
Эспиноса
90
Пеллегрино
16
Скахан
16
Скахан
90
Пеллегрино
17
Эбобиссе
7
Буда
7
Буда
17
Эбобиссе
Остались в запасе
Гвадалахара
Сан-Хосе
13
Ãscar Whalley
ВР
17
Jesús Sánchez
ЦЗ
18
Luis Olivas
ЦЗ
2
José Castillo
ЦЗ
11
Isaac Brizuela
ЦП
25
Fidel Barajas
ЦП
6
Omar Govea
ЦП
98
Jacob Jackson
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
13
Ãscar Whalley
ВР
17
Jesús Sánchez
ЦЗ
18
Luis Olivas
ЦЗ
2
José Castillo
ЦЗ
11
Isaac Brizuela
ЦП
25
Fidel Barajas
ЦП
6
Omar Govea
ЦП
Остались в запасе
98
Jacob Jackson
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Гвадалахара - Сан-Хосе
4
6
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
4
3
Нарушения
6
8
Количество передач
530
320
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
70
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
10
1
Матчи команд
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Гвадалахара
- : -
30.11.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Пачука
2 : 1
27.11.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Гвадалахара
1 : 0
23.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Леон
1 : 1
09.11.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Гвадалахара
4 : 2
01.11.2026
Атланте
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Монтеррей
1 : 1
25.10.2026
Гвадалахара
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
3 : 2
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Главный судья:
Марио Эскобар
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