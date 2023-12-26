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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Мэнсфилд Таун - Гримсби Таун
Мэнсфилд Таун - Гримсби Таун: обзор матча 26 декабря 2023
Мэнсфилд Таун
26.12.2023, вторник, 15:30
Англия. Вторая лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Гримсби Таун
19'
D. Keillor-Dunn
45+5'
G. Maris
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Гримсби Таун
90'
+4
Замена
T. Mullarkey
️️️️
А. Хант
Замена
W. Swan
️️️️
D. Keillor-Dunn
85'
Замена
G. Williams
️️️️
Л. Рид
85'
76'
Замена
А. Хант
️️️️
K. Conteh
76'
Замена
G. Holohan
️️️️
K. Green
Замена
O. Clarke
️️️️
S. Quinn
69'
Замена
Р. Оутс
️️️️
G. Maris
69'
Желтая карточка
G. Maris
67'
46'
Замена
Д. Эндрюс
️️️️
А. Гауа
Замена
S. McLaughlin
️️️️
К. Джонсон
46'
ГОЛ! 2:0!
G. Maris
Пас отдал
S. Quinn
45'
+5
Желтая карточка
К. Пим
45'
+4
Желтая карточка
К. Джонсон
30'
28'
Замена
A. Eisa
️️️️
Р. Пайк
21'
Желтая карточка
H. Rodgers
ГОЛ! 1:0!
D. Keillor-Dunn
Пас отдал
G. Maris
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
22
Каллум Джонсон
ПЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
10
George Maris
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Гримсби Таун
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
24
Мичи Эфете
ПАЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
15
Harry Clifton
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Мэнсфилд Таун
8
Ollie Clarke
ЦП
24
Will Swan
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
18
Рис Оутс
ЦФ
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
8
Алекс Хант
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
7
Abo Eisa
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
2-1-1-5
44
Флинт
22
Джонсон
5
Брант
25
Рид
9
16
7
Экинс
50
6
3-1-3-1-3
3
Дрисколл-Гленнон
31
5
24
Эфете
15
4
22
14
Гауа
1
15
Пайк
32
Роуз
16
8
8
16
50
24
24
50
22
Джонсон
3
3
22
Джонсон
25
Рид
2
2
25
Рид
10
18
Оутс
18
Оутс
10
Хант
44
44
Хант
14
Гауа
6
Эндрюс
6
Эндрюс
14
Гауа
22
8
Хант
8
Хант
22
4
8
8
4
15
Пайк
7
7
15
Пайк
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Гримсби Таун
37
Scott Flinders
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
1
Джейк Иствуд
ВР
6
Luke Waterfall
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
37
Scott Flinders
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
6
Luke Waterfall
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Гримсби Таун
3
1
Всего ударов по воротам
37
13
Удары в створ
15
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
15
2
Нарушения
17
10
Офсайды
1
1
Количество передач
433
450
Сейвы
5
14
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
13
5
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
26
7
Удары из-за пределов штрафной
11
6
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
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